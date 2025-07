"REST IN SPLASH" – eine Gegenthese zu MC Renés Kritik

An die­ser Stel­le möch­ten wir Gedan­ken zu aktu­el­len Gescheh­nis­sen aus dem Deutschrap-​Kosmos zum Aus­druck brin­gen. Die jeweils dar­ge­stell­te Mei­nung ist die des:der Autor:in und ent­spricht nicht zwangs­läu­fig der der gesam­ten Redak­ti­on – den­noch möch­ten wir auch Ein­zel­stim­men Raum geben.

Im Fol­gen­den setzt sich unse­re Redak­teu­rin San­dra mit MC Renés Kri­tik am splash! Fes­ti­val und dem ver­meint­li­chen Kul­tur­ver­fall der Sze­ne auseinander.

Nach einem lan­gen splash!-Wochenende scrol­le ich fröh­lich durch mein Insta­gram, bis ich an einem Post hän­gen blei­be. Es ist eine Art Festival-​Recap, aber anders als gedacht. Manch eine:r hat es viel­leicht schon mit­be­kom­men: Die Rede ist von MC Renés Essay "REST IN SPLASH". Sei­ne The­se lau­tet, HipHop-​Festivals sei­en zur kul­tu­rel­len Beer­di­gung gewor­den. Hin­ter­legt ist der Post daher natür­lich ganz pro­vo­kant mit Nas' Track "Hip Hop is Dead". Zuge­ge­ben, ich habe kei­ne Ahnung, ob René selbst auf dem dies­jäh­ri­gen splash! gewe­sen ist. So oder so kri­ti­siert er das Fes­ti­val und die neue Gene­ra­ti­on an Artists, die sich Rapper:innen schimp­fen. Aber fan­gen wir von vor­ne an.

René eröff­net sei­nen Essay mit einer klei­nen (Alb-)Traumreise: "Stell dir vor, du gehst aufs Splash [sic!]. Hip-​Hop-​Festival. Rie­sen­büh­ne, Nebel, Bass. Dann kommt ein Typ raus, der aus­sieht wie ein Fortnite-​Avatar, ruft drei Adlibs ins Mic – und lässt sein eige­nes Play­back lau­fen." René erwähnt dabei nicht, um wen es genau geht, aber das scheint sein Bild der neu­en Gene­ra­ti­on zu sein und die fin­det er wohl ziem­lich doof. Denn wäh­rend frü­her Hip­Hop "ein Ort für Hal­tung, Skills, Geschich­ten" war, ist er heu­te nur noch "ein Ort für Con­tent, Clips, Momen­te". Denkt euch an die­ser Stel­le bit­te als Stil­mit­tel ein Plat­ten­scrat­chen. Quen­gelt hier etwa schon wie­der "einer die­ser alten Rap­per […], der nicht wahr­ha­ben will, dass die Zeit wei­ter­geht"? Nein, da habt ihr falsch gedacht. Denn es han­delt sich um "eine tie­fe­re Dia­gno­se einer Gesell­schaft […], die kei­ne Geduld mehr hat für Tie­fe, für Wider­sprü­che, für Kunst, die nicht sofort lik­ed, geteilt oder geme­med wer­den kann".

Ja, Hip­Hop hat sich ver­än­dert. Vor allem Rap hat sich ver­än­dert. Auch das splash! hat sich ver­än­dert. In den letz­ten 27 Jah­ren hat sich die gan­ze Welt ver­än­dert. Wir alle, die Social Media nut­zen, wur­den in den letz­ten Jah­ren auf eine mini­ma­le Auf­merk­sam­keits­span­ne getrimmt. Die Art von Rap, die sich dar­aus ent­wi­ckelt hat, hat aber genau­so eine Daseins­be­rech­ti­gung wie Sido vor 20 Jah­ren. Mit dem Auf­tau­chen von Aggro Ber­lin ging es plötz­lich um Gewalt und Dro­gen, wo doch vor­her Sozi­al­kri­tik der Mit­tel­punkt von Hip­Hop war. Auch hier wur­de übri­gens die Kom­mer­zia­li­sie­rung von Rap kri­ti­siert. Jede neue Ära bringt Ver­än­de­run­gen mit sich und die Aus­sa­ge ist jedes Mal die glei­che lang­wei­li­ge Lei­er: Das ist kein Hip­Hop. Wer ent­schei­det denn, was Hip­Hop ist? "Wer ent­schei­det, was Zeit­geist ist?", fragt sich MC René in sei­nem State­ment sogar selbst, doch die Ant­wort ist recht sim­pel: die Rezipient:innen. Die­je­ni­gen, die Fes­ti­vals wie das splash! besu­chen. Eine abso­lut diver­se Mas­se an Men­schen. Und die­se Diver­si­tät spie­gelt sich auch im Line-​Up wie­der, um auf Renés zwei­te Fra­ge zu ant­wor­ten, wer denn jenes zusam­men­set­zen wür­de. Offen que­e­re Rap­per wie Baran Kok hät­ten vor 15 Jah­ren nie­mals eine Büh­ne bekom­men und schon gar nicht so vie­le Men­schen begeis­tert. Das Line-​Up besteht aus viel mehr FLINTA*-Artists als bis­her. Für mich per­sön­lich ist das ziem­lich Hip­Hop, Men­schen zu inklu­die­ren, die oft­mals gesell­schaft­lich wie struk­tu­rell benach­tei­ligt wer­den. Es geht im Hip­Hop um Mei­nungs­äu­ße­rung, aber auch um Selbst­dar­stel­lung. Wenn ein $OHO BANI auf der Mains­ta­ge dazu auf­ruft, dass wir alle genau rich­tig sind, wie wir sind, dann ist das Hip­Hop. Wenn ein Ski Aggu FLINTA*s mehr Raum gibt, ist das Hip­Hop. Und wenn Mak­ko als alt­ein­ge­fah­re­ner Ska­ter abso­lut authen­tisch tau­sen­de Men­schen mit sei­nem DIY-​haften Rap begeis­tert, dann ist das HipHop.

Es ist aber nicht mehr die HipHop-​Kultur, die vie­le Szeneakteur:innen wie MC René gewohnt sind. Musi­ka­lisch kann das abso­lut kri­ti­siert wer­den. Dar­in einen Kul­tur­ver­fall zu sehen, hal­te ich aller­dings für min­des­tens frag­wür­dig und ziem­lich rück­wärts­ge­wandt. Die Kul­tur stirbt nicht. Sie lebt wie eh und je. Sie wan­delt sich, sie pro­biert sich aus. Neue Akteur:innen kom­men und man­che von ihnen gehen wie­der. Neue Gen­res mischen sich unter und alte wer­den neu ent­deckt. René wirft den Ver­an­stal­ten­den vor, sie wür­den so tun, als hät­ten sie kei­ne ande­re Wahl, die Kids wür­den das wol­len, das wäre der Zeit­geist. Natür­lich. Wie­so soll­te man Artists buchen, die heut­zu­ta­ge nicht mehr fes­ti­val­taug­lich sind? Wie­so soll­te das splash! so blei­ben, wie es vor fast 30 Jah­ren war, als es noch auf Spen­den­gel­der ange­wie­sen war, um sein eige­nes Über­le­ben zu sichern? Wenn Hip­Hop sich ent­wi­ckelt, wie­so dann nicht auch das splash! Festival?

Der Aus­sa­ge "Es liegt an uns, zu ent­schei­den, ob Hip-​Hop wei­ter­hin der Sound­track für Mil­lio­nen bleibt" stim­me ich abso­lut zu. Denn genau das macht das splash! Fes­ti­val. Hip­Hop hat sich über Gene­ra­tio­nen hin­weg gehal­ten. Eben weil die Kul­tur sich immer wie­der neu erfun­den hat und nicht, weil wir seit 50 Jah­ren exakt das glei­che machen. Ich gebe René auch bei sei­ner Aus­sa­ge in den Kom­men­ta­ren unter den Posts teil­wei­se recht, Kunst wür­de schnel­ler wer­den und klick­ba­rer. Es gibt schlicht­weg viel mehr Men­schen, die Musik machen und da ist viel Müll dabei und noch mehr One-​Hit-​Wonder als je zuvor. Es kom­men aber auch vie­le tol­le Artists auf die Bild­flä­che, die sonst nie auf dem Radar gelan­det wären.

Um auch zuletzt noch ein paar hand­rei­chen­de Wor­te los­zu­wer­den: Das splash! besteht nicht aus­schließ­lich aus jun­gen Twitch-​Wundern und TikTok-​Hypes. Nach wie vor gibt es Zeltplatz-​Battles, Rap-​Quizze und Artists wie Doe­chii brin­gen Skills und Tex­te mit Tie­fe. Auch wenn sie nicht jeder ken­nen wür­de, wie René behaup­tet – die­se Künstler:innen sind da. Sogar Savas hat sich gemein­sam mit bad­mómzjay bli­cken las­sen. Viel­leicht nicht exakt der Rap, den René ver­misst, aber Acts mit Hal­tung und Büh­nen­en­er­gie sind vor­han­den. Es gibt vie­le klei­ne Büh­nen, die genau den Flair ver­sprü­hen, der even­tu­ell ver­misst wird. Die jun­ge Gene­ra­ti­on ist offen, tole­rant und hilfs­be­reit. Das splash! mag anders sein, es mag kon­ven­tio­nel­ler gewor­den sein, aber es ist nicht weni­ger Hip­Hop. Und wenn das bedeu­tet, dass Hip­Hop nun Pop ist, dann soll­ten alle Artists die­ser Sze­ne stolz dar­auf sein, dass Hip­Hop auch nach 50 Jah­ren nicht aus­ge­stor­ben ist, son­dern leben­di­ger denn je. Um Kool DJ Herc zu zitie­ren: "That's the thing about hip-​hop, man, it's fore­ver inno­vat­ing and fore­ver chan­ging."

Ergän­zung: MC René hat weni­ge Tage nach sei­nem ers­ten Post noch einen wei­te­ren nach­ge­setzt – "SPLASH TEIL 2 - DIE ANTWORT". Inhalt­lich beteu­ert er, ande­re hät­ten ihm zuge­stimmt, außer­dem gehe es gar nicht um das splash! Fes­ti­val, son­dern um Hip­Hop gene­rell. Und zu die­ser Kul­tur wol­le die neue Wel­le Rap-Akteur:innen gar nicht dazu­ge­hö­ren. Ach­tung: Letz­te­res sei nicht Renés Behaup­tung, son­dern jene eines "der wich­tigs­ten deut­schen Hip-​Hop-​Künstler über­haupt". Und am Ende des Tages kom­me von innen kei­ne Kri­tik, weil alle im Sys­tem gefan­gen sei­en. Es gehe um die Ver­mark­tung von Sprech­ge­sang, nicht um Kul­tur. Es gehe um Klicks. Natür­lich gäbe es da auch Aus­nah­men, aber die bekä­men kei­ne gro­ßen Büh­nen. Da mag er Recht haben, aber wenn die­se Acts nun mal kein grö­ße­res Publi­kum anspre­chen, darf man auch ger­ne hin­ter­fra­gen, wie­so. Für René ist klar: "Die Fra­ge ist nicht mehr, ob ich recht hat­te – son­dern was wir jetzt damit machen." Ich per­sön­lich mache dar­aus einen Kom­men­tar auf MZEE​.com und höre anschlie­ßend auf, mich über die immer glei­che Debat­te auf­zu­re­gen, die exis­tiert, seit "Rapper's Delight" sei­ne ers­ten kom­mer­zi­el­len Erfol­ge erzielte.