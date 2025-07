An die­ser Stel­le möch­ten wir Gedan­ken zu aktu­el­len Gescheh­nis­sen aus dem Deutschrap-​Kosmos zum Aus­druck brin­gen. Die jeweils dar­ge­stell­te Mei­nung ist die des:der Autor:in und ent­spricht nicht zwangs­läu­fig der der gesam­ten Redak­ti­on – den­noch möch­ten wir auch Ein­zel­stim­men Raum geben.

Im Fol­gen­den setzt sich unse­re Redak­teu­rin Lena mit Ikki­mels "Hän­de hoch, Hose runter"-Tour die­ses Jah­res und deren vira­ler Aus­wir­kung auseinander.

Wer in die­sem Jahr Tik­Tok oder Insta­gram geöff­net hat, kam an einem Namen nicht vor­bei: Ikki­mel. Ihre Tour­vi­de­os gin­gen viral – ihre Büh­nen­shows sor­gen für Gesprächs­stoff weit über die HipHop-​Bubble hin­aus. Ikki­mel erlebt einen enor­men Hype, beson­ders bei der jun­gen und weib­li­chen Gene­ra­ti­on Z. Doch was steckt dahinter?

Die aus­ver­kauf­te Tour von Ikki­mel erreg­te Auf­se­hen, da ihre Auf­trit­te von einer pro­vo­kan­ten Mischung aus Sexua­li­sie­rung und der­bem Humor geprägt sind. In Social Media-​Snippets sind Sze­nen zu sehen, die für Kon­tro­ver­sen sorg­ten: In einem Clip trinkt die Rap­pe­rin auf der Büh­ne mit einem jun­gen männ­li­chen Fan Shots, um ihn anschlie­ßend samt Hun­de­mas­ke in einen Git­ter­kä­fig zu sper­ren. Wäh­rend­des­sen rappt sie: "Schnau­ze hal­ten, Lei­ne an, Schatz, jetzt sind die Wei­ber dran." Anschlie­ßend sitzt der Fan im Käfig und Ikki­mel schwingt in knap­per Klei­dung die Peit­sche. Die­ser Bei­trag wur­de auf Tik­Tok über 100 000 Mal geli­ket. Ein wei­te­res Video zeigt sie gemein­sam mit Pin­ten­da­ri, bei­de tra­gen Umschnall­dil­dos, die mit Schlag­sah­ne besprüht sind. Zu die­ser Auf­ma­chung wer­den zwei männ­li­che Fans auf­ge­for­dert, in einem Wett­be­werb her­aus­zu­fin­den, wer den Dil­do am tiefs­ten in den Mund neh­men kann – unter­malt vom Song "Can­dy Shop" von 50 Cent.

Ikki­mel ist laut, frech, pro­vo­kant und durch ihr "Deutschland"-Feature mit Ski Aggu auch im Main­stream ange­kom­men. Und das ist womög­lich der augen­schein­lichs­te Grund, war­um sie so pola­ri­siert. Denn je bekann­ter du bist, des­to mehr Men­schen neh­men Stel­lung zu dir – sowohl im posi­ti­ven als auch im nega­ti­ven Sin­ne. Die Auf­merk­sam­keit, die mit dem Popstar-​Sein ein­her­geht, bringt oft eine brei­te Palet­te an Mei­nun­gen und Reak­tio­nen mit sich und führt damit häu­fig zu star­ker Pola­ri­sie­rung. Pro­vo­ka­ti­on – hier in Form von Sexua­li­sie­rung – ist in die­sem Sin­ne kein neu­es Phä­no­men: Frau­en in der Pop­kul­tur und auch der HipHop-​Szene set­zen seit Jahr­zehn­ten auf sol­che Mit­tel. Ver­än­dert hat sich bloß die Geschwin­dig­keit, mit der die­se Bot­schaf­ten heu­te über sozia­le Medi­en ver­brei­tet wer­den. Vie­le Künst­le­rin­nen set­zen seit lan­gem ihre Kör­per­lich­keit nicht nur zur Selbst­in­sze­nie­rung ein, son­dern auch, um gesell­schaft­li­che Nor­men auf­zu­bre­chen. Dabei ver­schwimmt die Gren­ze zwi­schen Empower­ment und Objek­ti­fi­zie­rung häu­fig. Ikki­mel setzt gezielt auf Grenz­über­schrei­tun­gen und Insze­nie­run­gen von Macht­ver­hält­nis­sen auf der Büh­ne. Dabei wer­fen ihre Auf­trit­te eine zen­tra­le Fra­ge auf: Ist ihre Pro­vo­ka­ti­on ein Akt der Selbst­be­stim­mung oder ledig­lich ein Pro­dukt des Sys­tems, das sie kritisiert?

Hier beginnt mein per­sön­li­ches Dilem­ma mit dem Phä­no­men Ikki­mel: Einer­seits lie­be ich den Trend zur Selbst­be­stimmt­heit, in dem sich jun­ge Frau­en Raum neh­men, offen über Sex spre­chen, Spra­che benut­zen, die sonst Män­nern vor­be­hal­ten war und mit Vari­an­ten von Domi­nanz und Unter­wür­fig­keit spie­len. Ande­rer­seits fra­ge ich mich schon auch kri­tisch: Ist das wirk­lich Empower­ment? Oder wird hier nicht doch wie­der der weib­li­che Kör­per zum Mar­ke­ting­in­stru­ment gemacht? Wo ver­läuft eigent­lich die Gren­ze zwi­schen Selbst­er­mäch­ti­gung und Selbstausbeutung?

Die Debat­te um Ikki­mel erin­nert mich stark an ähn­li­che Kon­tro­ver­sen, die seit Jah­ren die Pop­kul­tur beglei­ten. Kritiker:innen wer­fen ihr vor, ein schlech­tes Vor­bild für Kin­der zu sein und zur Unter­drü­ckung von Frau­en bei­zu­tra­gen. Wür­de es zumin­dest um den Kunst­be­griff gehen und Kritiker:innen wür­den infra­ge stel­len, ob es sich dabei um Kunst han­delt, wäre ich per­sön­lich weni­ger gelang­weilt. An die­ser Stel­le lohnt sich näm­lich ein Blick über den Tel­ler­rand des deut­schen Raps hin­aus. Nackt­heit, Derb­heit und Pro­vo­ka­ti­on sind kei­ne Erfin­dun­gen des 21. Jahr­hun­derts oder exklu­siv Social Media vor­be­hal­ten. Schon immer haben Künstler:innen Gren­zen ver­scho­ben und Tabus gebro­chen – sei es im Thea­ter, in der Lite­ra­tur oder in der Oper. So brach etwa der fran­zö­si­sche Schrift­stel­ler Mar­quis de Sade im 18. Jahr­hun­dert mit sei­nen expli­zi­ten Tex­ten mit gesell­schaft­li­chen Nor­men und Moral­vor­stel­lun­gen. In der Oper war Richard Strauss mit sei­ner "Salo­me" (1905) ein Pio­nier für die Dar­stel­lung von Nackt­heit und sexu­el­ler Aus­schwei­fung auf der Büh­ne – Sze­nen, die damals für Skan­da­le sorg­ten. Auch in der Lite­ra­tur hat Wil­liam S. Bur­roughs mit sei­nem Roman "Naked Lunch" (1959) radi­kal eine Gren­ze über­schrit­ten, indem er detail­lier­te Beschrei­bun­gen von Sexua­li­tät und Gewalt in den Main­stream brachte.

Män­ner haben schon lan­ge mit pro­vo­ka­ti­ven Wer­ken Gren­zen ver­scho­ben und gal­ten damit als Avant­gar­de. Es geht daher mei­ner Mei­nung nach nicht dar­um, was als Kunst dekla­riert wird, son­dern von wem die Kunst kommt. Frau­en wird mehr Ver­ant­wor­tung zuge­schrie­ben und Künst­le­rin­nen wie Ikki­mel wer­den stän­dig zur femi­nis­ti­schen Gal­li­ons­fi­gur gemacht – ob sie wol­len oder nicht. Auch Lady Bitch Ray ali­as Dr. Rey­han Şahin hat sol­che Vor­wür­fe erlebt und sieht dar­in eine "sexis­ti­sche Dop­pel­mo­ral". "Die­se Kri­tik, die wir heu­te erle­ben. Die­ses Echauf­fie­ren über Frau­en, die über ihre eige­ne Sexua­li­tät spre­chen und sie zei­gen, ist lei­der sowas von typisch für die Gesell­schaft, in der wir leben", erklär­te sie beim Inter­view mit dem "Zünd­funk" im Jahr 2021. Şahin selbst wur­de 2006 als Mode­ra­to­rin bei Radio Bre­men abge­setzt, nach­dem sie frei­zü­gi­ge Musik ver­öf­fent­licht hat­te. Yung FSK18, frü­he­re Kol­la­bo­part­ne­rin von Ikki­mel, bezeich­net bei "laut​.de" die Dis­kus­si­on über die Kon­zert­auf­trit­te als "lächer­li­che Dop­pel­mo­ral". Im Text heißt es, "Män­ner könn­ten Frau­en 'miss­han­deln' und den­noch pro­blem­los Kar­rie­re im Main­stream machen. Vor zehn Jah­ren habe etwa Trai­ler­park auf ihrer Tour­nee Pro­sti­tu­ier­te bezahlt, mit frem­den Män­nern 'ekel­haf­tes­te Sachen' zu machen". Trotz­dem wer­de Alli­ga­to­ah heu­te im Radio gespielt, was nie­man­den stö­re. Im Gegen­satz dazu wür­den bei Ikki­mel Besu­cher frei­wil­lig Hun­de­mas­ken tra­gen und Spaß haben, ohne zu irgend­et­was gezwun­gen zu wer­den – doch genau das sor­ge für Unver­ständ­nis beim Publikum.

Wie sehr die­se streit­ba­re Pro­vo­ka­ti­on jedoch eska­lie­ren kann, zeigt ein am 22. April erstell­ter Post von Ikki­mel selbst. Dar­in ver­öf­fent­lich­te sie eine Col­la­ge aus Hass­kom­men­ta­ren. Dar­un­ter fin­den sich sexis­ti­sche Belei­di­gun­gen bis hin zu Mord­dro­hun­gen. Die­se Kom­men­ta­re zei­gen bru­tals­te Miso­gy­nie und Sexis­mus auf. Wie wenig sind vie­le auf­ge­sta­chel­te Men­schen in den Kom­men­tar­spal­ten bereit aus­zu­hal­ten, wenn Frau­en auf ihrer eige­nen aus­ver­kauf­ten Büh­ne Macht demons­trie­ren und Tabus brechen?

Dass sol­che Angrif­fe längst All­tag für vie­le weib­li­che Artists gewor­den sind, soll­te uns alle alar­mie­ren. Es geht schon lan­ge nicht mehr nur um Geschmack oder Stil­fra­gen – ehr­lich gesagt, glau­be ich nicht, dass es jemals dar­um ging –, son­dern um digi­ta­le Gewalt gegen Frau­en, die sicht­bar sind und anecken wollen.

In der Dis­kus­si­on um die Rol­le von Künst­le­rin­nen in der Musik­in­dus­trie wird oft von ihnen erwar­tet, femi­nis­tisch zu sein und als Vor­bil­der zu fun­gie­ren. Die­se For­de­rung wirkt jedoch zuneh­mend abge­dro­schen, solan­ge männ­li­che Künst­ler immer noch unre­flek­tiert über Sex und Gewalt rap­pen dür­fen, ohne dass ihre Musik als Bedro­hung für die Jugend ange­se­hen wird. Ich per­sön­lich fän­de es in der heu­ti­gen Pop­kul­tur von viel ent­schei­den­de­rer Bedeu­tung, wenn jun­ge Frau­en eine Viel­zahl unter­schied­li­cher Vor­bil­der und Reprä­sen­ta­tio­nen fin­den könn­ten – ins­be­son­de­re im Rap. Künst­le­rin­nen wie Ikki­mel spie­len eine wesent­li­che Rol­le bei der Befrei­ung und Neu­de­fi­ni­ti­on der Frau in der Musik­in­dus­trie. Wäh­rend sol­che pro­vo­kan­ten Vor­bil­der wich­tig sind, wäre es für mich eben­so wün­schens­wert, eine grö­ße­re Viel­falt an weib­li­chen Rol­len­mo­del­len zu sehen, die die gesam­te Band­brei­te weib­li­cher Iden­ti­tä­ten wider­spie­geln. Es wäre wich­tig anzu­er­ken­nen, dass Eman­zi­pa­ti­on vie­le Gesich­ter hat und sich nicht auf ein bestimm­tes Erschei­nungs­bild redu­zie­ren lässt.

Der­zeit scheint das Bild der selbst­be­wuss­ten, pro­vo­kan­ten Frau die Pop­welt zu domi­nie­ren, und die­se Prot­ago­nis­tin­nen tref­fen damit offen­sicht­lich einen wun­den Punkt in unse­rer patri­ar­cha­len Gesell­schaft. Aber Pro­vo­ka­ti­on allein macht noch kei­nen Femi­nis­mus aus. Trotz­dem wün­sche ich mir, dass Ikki­mel kon­sen­su­al auf ihrer +18-​Tour machen darf, wor­auf sie und ihre Fans Bock haben, ohne mit dem Tod bedroht zu wer­den. Und noch mehr wün­sche ich mir, dass wir die Viel­falt weib­li­cher Erfah­run­gen und Aus­drucks­for­men fei­ern und ihr eine Büh­ne geben, um jun­gen Frau­en zu zei­gen, dass es vie­le unter­schied­li­che Wege gibt, stark und unab­hän­gig zu sein.