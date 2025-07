Presslufthanna – Eingangsbereich

"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

Jetzt, wo Press­luft­han­na unter dem Kür­zel PLH ihr drit­tes Pro­jekt ankün­digt und die Vor­freu­de steigt, lohnt es sich mehr denn je, noch ein­mal zurück­zu­schau­en und ihr Debüt "Ein­gangs­be­reich" her­vor­zu­ho­len – ein Release, das bei mir defi­ni­tiv zu lan­ge unter dem Radar lief.

"Ein­gangs­be­reich" ist ein nach­denk­li­ches Album – mit Nach­druck. Press­luft­han­na rappt mit einer Mischung aus küh­ler Prä­zi­si­on und spür­ba­rer Lei­den­schaft über Selbst­fin­dung, gesell­schaft­li­che Schief­la­gen und ihre Erfah­run­gen als Frau im Rap­ga­me. Ihre Zei­len sind ehr­lich und direkt: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie auf Tracks wie "Prio­ri­tät" oder "Ver­gilb­tes Foto" per­sön­li­che Geschich­ten mit gesell­schafts­kri­ti­schen Beob­ach­tun­gen ver­webt. Dabei bleibt sie immer nah­bar, nie beleh­rend oder abge­ho­ben. Musi­ka­lisch bewegt sich das Album fest im Boom bap-​Kosmos: Samples, die klin­gen, als wären sie direkt von einer ver­staub­ten Plat­te recor­det, tref­fen auf druck­vol­le Drums und Cuts von Jona Gold, DJ Polar, Tele­lu­ke und Sot­ah. So sor­gen sie für Kopfnicker-​Momente, die man ein­fach füh­len muss. Die Pro­duk­tio­nen von Plus­ma und Oskar Hahn schaf­fen dabei genau den rich­ti­gen Rah­men für Press­luft­han­nas Tex­te – mal melancholisch-​verträumt, mal roh und trei­bend. Was die­ses Debüt jedoch wirk­lich beson­ders macht: Auch wenn Han­nas Stim­me stel­len­wei­se noch etwas unsi­cher wirkt und man spürt, dass es sich um ihr ers­tes Release han­delt, lässt sich eben­so erah­nen, dass die­se EP nur der Auf­takt zu etwas Gro­ßem ist. Selbst sechs Jah­re nach der Ver­öf­fent­li­chung klingt "Ein­gangs­be­reich" noch frisch und rele­vant. Wäh­rend vie­le Künstler:innen mit der Zeit an Ecken und Kan­ten ver­lie­ren oder im Main­stream unter­ge­hen, bleibt die­se EP rau und authen­tisch. Jeder Track sitzt und Füll­ma­te­ri­al sucht man hier ver­geb­lich. Ob Han­na auf "Sucht­ver­hal­ten" den Dro­gen­kon­sum unse­rer Gesell­schaft seziert oder auf "Witz­fi­gu­ren" mit iro­ni­schem Blick unse­re Zeit kom­men­tiert – sie trifft immer ins Schwarze.

Für mich ist die­ses Album wie eine klei­ne Zeit­kap­sel: Ich den­ke an Som­mer­aben­de auf dem Bal­kon, an Gesprä­che über Freund­schaft und Zwei­fel. An die­se Mischung aus Melan­cho­lie und Auf­bruchs­stim­mung, die ihre Musik trans­por­tiert. Sie zeigt Hal­tung gegen Sexis­mus im Rap­ga­me ohne Pathos – hin­ter dem Namen Press­luft­han­na steckt eben auch ein sen­si­bler Mensch mit Ecken und Kan­ten. Jetzt also steht das nächs­te Kapi­tel an, aber bevor du dich ins neue Mate­ri­al stürzt: Gönn dir noch mal "Ein­gangs­be­reich". Es lohnt sich wirk­lich. Versprochen!