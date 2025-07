Kofi Darkwa – ein Gespräch über Sprachbildung mit Rap

Wor­an liegt es eigent­lich, dass man sich die Lyrics sei­ner liebs­ten Rap­songs so gut mer­ken kann? Eine Ant­wort auf die­se Fra­ge weiß Kofi Dark­wa, Grün­der und Geschäfts­füh­rer des Start-​ups Kan­zi aus Ber­lin. Kan­zi ist ein sozia­les Pro­jekt, das Sprach­work­shops an Schu­len und Jugend­ein­rich­tun­gen durch­führt und Kin­dern und Jugend­li­chen damit Deutsch, Eng­lisch, Fran­zö­sisch oder Spa­nisch bei­bringt. Dafür benut­zen Kofi Dark­wa und sein Team jedoch kei­ne Schul­bü­cher, Dik­ta­te oder Voka­bel­tests, son­dern etwas, womit sich die meis­ten Kin­der in Deutsch­land sowie­so viel lie­ber beschäf­ti­gen: Rap. Kan­zi orga­ni­siert Work­shops, die von Rapper:innen gelei­tet wer­den und für vie­le Schüler:innen ein High­light im Schul­all­tag dar­stel­len dürf­ten. Gemein­sam inter­pre­tie­ren die Jugend­li­chen Lines, bespre­chen Rei­me und Ver­glei­che und schrei­ben eige­ne Songs. So sol­len nicht nur Spra­chen erlernt, son­dern auch Inte­gra­ti­on, gesell­schaft­li­che Teil­ha­be und inter­kul­tu­rel­ler Aus­tausch geför­dert wer­den. "Wir glau­ben dar­an, dass Spra­chen­ler­nen Spaß machen und empowern kann. Mit unse­rer inno­va­ti­ven Lern­me­tho­de ermög­li­chen wir einen spie­le­ri­schen und moti­vie­ren­den Zugang zu Spra­chen, der jun­ge Men­schen in ihrer eige­nen Lebens­welt abholt." – So heißt es auf der Web­site des Pro­jekts. Wir haben bei Kofi Dark­wa nach­ge­fragt, wes­halb sich Musik und beson­ders Rap so gut zum Ler­nen von Spra­chen eig­nen. Im Inter­view erklärt der Grün­der außer­dem, wel­che Feh­ler im deut­schen Schul­sys­tem gemacht wer­den und wel­che Rol­le Rap bei der Inte­gra­ti­on Geflüch­te­ter spie­len kann.

MZEE​.com : Zu Beginn wür­de ich ger­ne wis­sen, was bei dir eigent­lich zuerst da war: Bist du ein Rap­per, der Sprach­bil­dung für sich ent­deckt hat, oder ein Päd­ago­ge, der Rap für sich ent­deckt hat?

Kofi Dark­wa: Ich bin wahr­schein­lich von Rap begeis­tert, seit ich den­ken kann. Also war das zuerst da. Es ging damit los, dass ich die eng­li­schen Tex­te ver­ste­hen woll­te und ver­sucht habe, sie zu über­set­zen. Anfangs habe ich noch mei­nen Vater um Hil­fe gebe­ten, aber die Tex­te waren von Emi­nem, also ziem­lich expli­zit. Er hat nur kurz dar­auf geguckt und mein­te dann: "Nee, lass das mal." (lacht) Also muss­te ich mich selbst dar­um küm­mern und im Prin­zip habe ich so Eng­lisch gelernt. Es hilft immer, wenn man Kul­tur in einer frem­den Spra­che kon­su­miert. Allein durchs Mit­rap­pen der Tex­te lernt man schon viel. Wenn man es schafft, im Rap mit­zu­hal­ten, vor allem in Bezug auf die Geschwin­dig­keit, bekommt man ein rich­tig gutes Gefühl für die Aus­spra­che. Spä­ter habe ich ange­fan­gen, auch selbst Tex­te zu schrei­ben, und das Glei­che dann mit Fran­zö­sisch gemacht. Irgend­wann kamen auch noch Spa­nisch und Ita­lie­nisch dazu.

MZEE​.com : Du hast also früh gemerkt, wel­che Mög­lich­kei­ten Rap für das Ler­nen von Spra­chen bietet.

Kofi Dark­wa: So rich­tig rea­li­siert habe ich es wäh­rend des Stu­di­ums, glau­be ich. Dort sind mir unter­schied­li­che Sprach­lern­me­tho­den begeg­net. Ich fand es all­ge­mein ver­rückt, dass es in die­sem Bereich so vie­le Kon­zep­te gibt, aber nichts davon so in der Schu­le unter­rich­tet wird. Wir ken­nen total effi­zi­en­te Metho­den, um eine Spra­che zu ler­nen. Aber dort, wo Jugend­li­che in Sum­me hun­der­te Stun­den ihrer Zeit ver­brin­gen, wen­den wir nichts davon an. Nach einer Lern­me­tho­de, auf die ich stieß, braucht man, um eine Spra­che zu ler­nen, nur einen Text, den man mit­le­sen kann, und das dazu­ge­hö­ri­ge Audio. Es war also genau das, was bei mir mit Rap rich­tig gut funk­tio­nier­te. Ich dach­te mir nur: "Wie geil ist das denn?!"

MZEE​.com : War­um funk­tio­niert die­se Lern­me­tho­de gera­de mit Rap so gut?

Kofi Dark­wa: Er bringt eini­ge Vor­zü­ge mit sich, die ande­re Tex­te nicht haben. Rap spielt viel mit Spra­che, Bil­dern und Meta­phern. Das unter­stützt das Gehirn dabei, sich Din­ge zu mer­ken. Außer­dem ver­knüpft man Spra­che durch Rap mit einer Melo­die, das ist auch wich­tig. Geh mal in die Biblio­thek und schau dir die Odys­see von Homer an. Das ist ein rich­tig dicker Schin­ken, aber er ist vor dem Buch­druck ent­stan­den. Wie haben die das gemacht? Du wirst sehen, dass die Odys­see aus Gesän­gen und Ver­sen besteht. Sie war dazu gemacht, melo­disch sin­gend vor­ge­tra­gen zu wer­den. Dadurch konn­te man sich die Geschich­te leich­ter mer­ken und münd­lich überliefern.

MZEE​.com : Jetzt weiß ich auch, war­um ich manch­mal all­täg­li­che Din­ge ver­ges­se, dafür aber irgend­wel­che Rap­songs von 2013 von vor­ne bis hin­ten durch­rap­pen kann.

Kofi Dark­wa: Ja. Es steckt so viel dar­in. Natür­lich geht es auch um den per­sön­li­chen Bezug, bei dir bei­spiels­wei­se zu einem alten Song. Als ich in der Grund­schu­le war, konn­te mei­ne Oma nicht ver­ste­hen, war­um ich mit mei­nen Voka­beln so am Strug­geln war, aber alle 151 Poké­mon aus­wen­dig kann­te. Wenn man Din­ge span­nend fin­det, lernt man spie­le­risch. Sie haben dann etwas mit dei­nem Leben zu tun und du freust dich auf sie. Das nennt sich gami­fi­zier­tes Ler­nen und läuft unbe­wusst ab. Bei Rap kommt noch hin­zu, dass man man­che Lines als Fan auch ein­fach krass fin­det. Irgend­ein bril­lan­ter Ver­gleich zum Bei­spiel, ein lus­ti­ger Diss oder die Art und Wei­se, wie jemand Gesell­schafts­kri­tik in einem Song ver­packt. Sol­che Din­ge merkt man sich leicht, und das macht Rap beson­ders. Ich fän­de es auch cool, wenn mal jemand kommt und zeigt, dass man mit Schla­ger­mu­sik Spra­chen ler­nen kann. Aber in Anbe­tracht des­sen, wie stark er das Gehirn beim Ler­nen unter­stützt, wird nie­mals etwas an Rap ran­kom­men. Nir­gend­wo anders wird in die­sem Aus­maß mit Spra­che gespielt.

MZEE​.com : Ich neh­me an, aus die­ser Erkennt­nis folg­te bei dir die Idee zur Grün­dung von Kanzi?

Kofi Dark­wa: Zum einen hat­te ich ein­fach Bock, etwas Eige­nes dar­aus zu machen. Zum ande­ren hat­te ich schon immer einen kras­sen Bezug zu sozia­len The­men und habe über­legt, mit wel­chen Pro­jek­ten oder Ideen man gesell­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen ange­hen kann. Frü­her habe ich Fund­rai­sing und Mar­ke­ting für Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen gemacht und in Spa­ni­en, Ita­li­en und Frank­reich gear­bei­tet. Das alles wäre nicht mög­lich gewe­sen ohne Rap bezie­hungs­wei­se ohne die Art und Wei­se, wie ich Rap für mich genutzt habe. Ich woll­te nicht der Ein­zi­ge sein, der davon pro­fi­tiert, und habe über­legt, in wel­chem Bereich es denn beson­ders geil und wich­tig wäre, damit auch ande­ren zu hel­fen. So kam recht schnell der Gedan­ke, dass Sprach­er­werb der abso­lu­te Schlüs­sel zu Bil­dung ist. Das gilt ins­be­son­de­re für Men­schen, die aus einem ande­ren Land nach Deutsch­land kom­men. Zu die­ser Zeit waren wir auf dem Höhe­punkt der soge­nann­ten "Flücht­lings­kri­se", wobei ich die­ses Framing als Kri­se ziem­lich frag­wür­dig fin­de. Jeden­falls hat­ten wir einen Höchst­stand an Kids, die nach Deutsch­land kamen.

MZEE​.com : Und die­se Kids soll­ten natür­lich mög­lichst schnell in die Schu­len gesteckt wer­den und Deutsch lernen.

Kofi Dark­wa: Genau. Aber bei die­sen Men­schen ist es nicht so, wie bei irgend­ei­nem Typen, der in Spa­ni­en die Lie­be sei­nes Lebens ken­nen­ge­lernt hat und jetzt total moti­viert ist, Spa­nisch zu ler­nen. Die haben sich nicht aus­ge­sucht, die­se Spra­che zu ler­nen. Dabei wäre es in sol­chen Fäl­len umso wich­ti­ger. Je schnel­ler die­se Kin­der eine Spra­che ler­nen, des­to schnel­ler kön­nen sie ins regu­lä­re Bil­dungs­sys­tem und in den Unter­richt inte­griert wer­den, ihre Fähig­kei­ten ent­wi­ckeln und letz­ten Endes an unse­rer Gesell­schaft teil­neh­men. Es ist doch total scha­de, wenn es dann nur an der Spra­che hapert. Eben haben wir dar­über gespro­chen, dass ein per­sön­li­cher Bezug wich­tig für das Ler­nen ist. Geflüch­te­te kom­men in ein Land, in dem sie die Kul­tur nicht ken­nen, und sie haben erst ein­mal zu gar nichts einen Bezug. Dazu kommt, dass Deutsch eine schwe­re Spra­che ist, was eine wei­te­re Blo­cka­de dar­stel­len kann. Es ist also rich­tig kom­plex – und genau des­halb so wich­tig, irgend­wie den Spaß rein­zu­brin­gen und die Leu­te zu moti­vie­ren. Rap fei­ern die Kids heut­zu­ta­ge über­all. Damit kann man sie abho­len und ihnen zei­gen, dass Ler­nen sich gut anfüh­len kann und nicht nur bedeu­ten muss, sich durch etwas durch­zu­bei­ßen. Das war die Grund­idee, mit der ich 2019 Kan­zi gegrün­det habe.

MZEE​.com : Heu­te besteht Kan­zi aus dir und fünf wei­te­ren Kolleg:innen im Bereich Workshop-​Organisation, Rap-​Coaching oder Medi­en­ge­stal­tung. Die Work­shops wer­den dann von einem wach­sen­den Team an Rap-​Coaches umge­setzt. Ihr arbei­tet meist an Schu­len oder in Jugend­ein­rich­tun­gen. Wie läuft so ein Rap-​Workshop typi­scher­wei­se ab?

Kofi Dark­wa: Ein Work­shop dau­ert klas­si­scher­wei­se drei Stun­den. Wir kön­nen aber auch einen gan­zen Pro­jekt­tag orga­ni­sie­ren, je nach Bedarf der Schu­le eben. Zum Ein­stieg kommt der Artist rein und spit­tet erst ein­mal. Das ist total wich­tig, um den gewohn­ten schu­li­schen Rah­men zu spren­gen und den Kids klar­zu­ma­chen, das heu­te etwas Neu­es, Ande­res kommt. Im ers­ten Teil des Work­shops wird dann über den Text und die Voka­beln dar­in gespro­chen. In soge­nann­ten Will­kom­mens­klas­sen muss man dabei erst ein­mal che­cken, ob die alle unge­fähr auf dem glei­chen Level sind, was die Spra­che angeht. Die Kin­der kön­nen den Text hören, mit­le­sen und Fra­gen stel­len. Danach wird es inter­ak­ti­ver. Spä­tes­tens ab hier ist es wich­tig, dass das wirk­lich ech­te Rapper:innen machen. Den vor­he­ri­gen Teil hät­te zuge­ge­be­ner­ma­ßen ja auch eine nor­ma­le Lehr­kraft machen kön­nen, die einen Rap­song anstellt und den Text dazu aus­teilt. Wobei es auch dabei schon einen signi­fi­kan­ten Unter­schied macht, dass eine Liv­e­per­for­mance statt­fin­det und nicht ein­fach nur etwas abge­spielt wird. Spä­ter wird zusam­men gerappt, die ein­zel­nen Lines wer­den auf Grup­pen oder Kids auf­ge­teilt und alle wer­den dazu ani­miert mit­zu­ma­chen. Die Artists, mit denen wir arbei­ten, haben alle Büh­nen­er­fah­rung und kön­nen die nöti­ge Prä­senz aus­strah­len. Am Ende wird dann gemein­sam ein eige­ner Song geschrie­ben. Des­halb ist es essen­zi­ell, dass das Leu­te machen, die selbst lei­den­schaft­li­che Songwriter:innen sind. Bei län­ger­fris­ti­gen Pro­jek­ten wer­den die Songs dann auch auf­ge­nom­men und wir dre­hen ein Musik­vi­deo dazu.

MZEE​.com : Wie kann man sich eure Zusam­men­ar­beit mit den Rapper:innen vorstellen?

Kofi Dark­wa: Wir haben ein fes­tes Netz­werk an Artists, das stän­dig wächst. Die Grund­idee ist, dass unse­re Leu­te das neben­bei machen kön­nen, denn meis­tens ist man ja nur vor­mit­tags in den Schu­len. Ich den­ke, es gibt bei unse­ren Rapper:innen ver­schie­de­ne Beweg­grün­de. Vie­le haben Bock, mit der Musik durch­zu­star­ten, aber es wirft noch nicht genug ab, um allein davon zu leben. Was ich rich­tig schön fin­de: Wenn wir Artists fra­gen, ob sie Bock haben, mit Kids zu arbei­ten, tref­fen wir bei wirk­lich vie­len auf offe­ne Türen. Das ist eigent­lich eine der schöns­ten Tat­sa­chen, die mir bei unse­rer Arbeit unter­ge­kom­men sind. Man merkt, dass Rap den Leu­ten im Leben viel gege­ben hat und sie das ger­ne wei­ter­ge­ben. Bei mir selbst war es genau­so und ich konn­te bis heu­te nie auf­hö­ren, Tex­te zu schrei­ben. Wir suchen immer Leu­te, die Lust haben, mit Jugend­li­chen zu arbei­ten, und die ein päd­ago­gi­sches Händ­chen haben. Oder eines ent­wi­ckeln wol­len. Schreib das ger­ne genau so ins Inter­view, euch lesen bestimmt auch ein paar Artists. (lacht) Wenn sich jemand ange­spro­chen fühlt: Wir sind immer auf der Suche und wol­len uns in ganz Deutsch­land aus­brei­ten. Mitt­ler­wei­le sind wir 40 Artists in fünf Bun­des­län­dern. Es ist eine rich­ti­ge Com­mu­ni­ty gewor­den. Letz­tes Jahr haben wir unser fünf­jäh­ri­ges Jubi­lä­um gefei­ert und eine gemein­sa­me Grill­par­ty ver­an­stal­tet. Ein bis zwei von uns woll­ten irgend­wann einen klei­nen Song zei­gen. Aber du kannst dir ja vor­stel­len, was pas­siert, wenn 25 Rapper:innen und ein Mic zusam­men­kom­men. Es ist eine rich­ti­ge XXL Cypher gewor­den, und die­ser Spi­rit hat extrem Spaß gemacht.

MZEE​.com : Kei­ne Sor­ge, den Wer­be­part strei­chen wir nicht raus. Habt ihr vor, euer Pro­jekt auch noch auf ande­re Berei­che außer­halb von Spra­che aus­zu­wei­ten, bei­spiels­wei­se in Rich­tung poli­ti­sche Bil­dung oder Gewaltprävention?

Kofi Dark­wa: Es geht zwar haupt­säch­lich um Sprach­er­werb, aber Rap ist sowie­so auto­ma­tisch poli­tisch. Meis­tens ergibt es sich von selbst, dass die Tex­te, die in den Work­shops geschrie­ben wer­den, auf eine Art und Wei­se poli­tisch sind. Trotz­dem bie­ten wir mitt­ler­wei­le auch spe­zi­fi­sche Work­shops zur poli­ti­schen Bil­dung durch Rap an. Dar­un­ter kann man dann auch The­men wie Mob­bing, Prä­ven­ti­on oder Anti­ras­sis­mus behan­deln. Ich kann mir gut vor­stel­len, dass wir das in Zukunft noch wei­ter aus­bau­en. Wir koope­rie­ren bereits mit den Lan­des­zen­tra­len für poli­ti­sche Bil­dung in ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern und sind außer­dem eine Part­ner­or­ga­ni­sa­ti­on von "Schu­le ohne Ras­sis­mus".

MZEE​.com : Wie geht ihr mit expli­zi­ter Spra­che um, die im Rap ja ein stän­di­ger Beglei­ter ist? Wird das im Umgang mit den Kids eher umschifft und als pro­ble­ma­tisch ange­se­hen oder sogar bewusst in die Work­shops miteinbezogen?

Kofi Dark­wa: Ich kann mir zwar gut vor­stel­len, dass noch vor zehn Jah­ren Schu­len ihre Vor­ur­tei­le gehabt hät­ten, wenn wir da mit ein paar Rapper:innen auf­ge­kreuzt wären, um Sprach­work­shops zu machen. Aber Rap hat sich im Hin­blick auf Sub­gen­res so diver­si­fi­ziert und mitt­ler­wei­le gibt es nichts, was es nicht gibt. Für unse­re Arbeit stellt expli­zi­te Spra­che kein Pro­blem dar. Viel­mehr bie­tet dies eigent­lich eine schö­ne Refle­xi­ons­ebe­ne. Was bedeu­ten ein­zel­ne Wör­ter? War­um sagen wir so etwas über unse­re Mit­men­schen? Was ist ein Slang? Wie­so benut­zen man­che Grup­pen die glei­chen Wör­ter? Ich glau­be, es ist auch span­nend für die Kids zu über­le­gen, inwie­fern wir Men­schen in Schub­la­den ste­cken oder sie mit irgend­wel­chen Aus­drü­cken beti­teln. Natür­lich haben wir einen Bil­dungs­auf­trag und kön­nen uns nicht hin­stel­len und sagen, dass alle Schimpf­wör­ter cool sind oder den Kids neue vor­schla­gen. (lacht) Aber wenn von den Kin­dern so etwas kommt, bei­spiels­wei­se beim Schrei­ben eines Songs, dann kön­nen wir das auch nicht pau­schal ver­bie­ten. Statt­des­sen müs­sen wir dar­über spre­chen und ein­ord­nen, was eine Belei­di­gung emo­tio­nal mit ande­ren macht. Gera­de bei Rap ist es doch inter­es­sant, wie ein­zel­ne Wör­ter teil­wei­se auch Zusam­men­halt bedeu­ten kön­nen. Das "N-​Wort" zum Bei­spiel: Sprach­lich ist es ziem­lich span­nend, dass Men­schen etwas über­neh­men, womit sie mal von ande­ren belei­digt wur­den, und sagen: "Wir fül­len das jetzt mit unse­rer Kul­tur und unse­rer Iden­ti­tät neu, und dann kann es uns nicht mehr so viel anha­ben." Sol­che Din­ge kann man viel­leicht nicht mit den Jüngs­ten, aber bei­spiels­wei­se mit Abiturient:innen schon reflektieren.

MZEE​.com : Du hast ein ande­res The­ma vor­hin bereits ange­schnit­ten: Ihr bie­tet auch Deutsch­kur­se für geflüch­te­te Kin­der in Gemein­schafts­un­ter­künf­ten an. Wel­che Rol­le spie­len Spra­che und Bil­dung bei der Inte­gra­ti­on von Geflüchteten?

Kofi Dark­wa: Spra­che ist ele­men­tar für die Inte­gra­ti­on, und zwar auf zwei Ebe­nen. Auf der emo­tio­na­len Ebe­ne kann ich kei­ne ech­te Teil­ha­be an einer Gesell­schaft emp­fin­den, wenn ich nicht ver­ste­he, was um mich her­um pas­siert. Kul­tur kann eben zumeist nur mit Spra­che ver­ständ­lich gemacht wer­den. Auf einer wei­te­ren Ebe­ne geht es um den Job­markt. Mit Spra­che ist der Zugang zu Bil­dung ver­knüpft und mit Bil­dung der Zugang zum Arbeits­markt. Es ist eigent­lich ein simp­ler Zusam­men­hang, und noch dazu ist es viel ein­fa­cher, Kin­dern eine Spra­che bei­zu­brin­gen, als Erwach­se­nen. Wenn wir das nicht kon­se­quent machen, schei­tern viel­leicht spä­ter Aus­bil­dun­gen und ande­re Arbeits­ver­hält­nis­se unnö­ti­ger­wei­se an der Spra­che. Dann lan­den die Leu­te in der Sozi­al­hil­fe, was Geld kos­tet. Da inves­tie­ren wir doch lie­ber früh in gei­le Bil­dung und sor­gen dafür, dass wir Fach­kräf­te auf allen Ebe­nen haben. Die feh­len sowie­so gera­de über­all. Der Witz ist ja, dass nie­mand aus sei­nem Land flüch­tet und sich denkt, jetzt irgend­wo hin­zu­ge­hen, wo er nicht mehr arbei­ten muss. Arbeit ist eines der größ­ten Bedürf­nis­se, man will sich beruf­lich ent­fal­ten und einen coo­len Job haben. Es ist eigent­lich eine der wich­tigs­ten Auf­ga­ben, genau das allen Betei­lig­ten zu ermöglichen.

MZEE​.com : In der Süd­deut­schen Zei­tung hat ein Leh­rer aus dem sozia­len Brenn­punkt Duisburg-​Marxloh berich­tet, dass über 90 Pro­zent sei­ner Schüler:innen dort einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund haben und das Schul­sys­tem in sei­nen Augen nicht dar­an ange­passt sei. Wie nimmst du das in euren Work­shops wahr? Haben wir Defi­zi­te im Schulsystem?

Kofi Dark­wa: Ja, auf jeden Fall. Es wird an der fal­schen Stel­le gespart. Inves­ti­ti­on in Bil­dung zahlt sich immer aus. Ich glau­be nicht, dass das irgend­je­mand bestrei­ten wür­de, der sich damit aus­kennt. Man den­ke dar­an, wie her­un­ter­ge­wirt­schaf­tet man­che Schul­ge­bäu­de sind, hier in Ber­lin, aber auch in vie­len ande­ren deut­schen Städ­ten. Das ist erst ein­mal der mate­ri­el­le Teil. Noch wich­ti­ger ist aber eigent­lich das Per­so­nal. Vie­le Lehrer:innen sind ja so ein­ge­bun­den und kurz vorm Burn­out, dass sie gar kei­ne Bezie­hung mehr zu den Kin­dern auf­bau­en kön­nen. Dabei wäre das am wich­tigs­ten. Nicht alles nur nach Sche­ma F raus­hau­en, son­dern gucken, wel­che Bedürf­nis­se eine Klas­se hat und was für sie gera­de hilf­reich ist. Für die­se Bezie­hungs­ar­beit haben man­che Lehr­kräf­te kei­ne Zeit. Gera­de bei Schüler:innen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund braucht es die aber. Bei man­chen kann es das Eltern­haus nicht bie­ten, über die Din­ge zu spre­chen, die unter­rich­tet wer­den. Das müss­te in der Schu­le gesche­hen, um den Unter­schied wett­zu­ma­chen. So wie es ist, sorgt das Sys­tem dafür, dass sich die Rea­li­tät kaum ändert und wei­ter­hin nicht alle die glei­chen Chan­cen haben, in der Arbeits­welt anzu­kom­men. Mein Vater ist damals mit 20 nach Deutsch­land gekom­men. Er hat sein kom­plet­tes Leben lang schwarz­ge­ar­bei­tet. Es gab ein­fach nie die Mög­lich­keit, dass er einen offi­zi­ell ange­mel­de­ten Job bekommt. Wenn man es die­ser Gene­ra­ti­on schon nicht ermög­li­chen konn­te, dann wenigs­tens den kom­men­den. Es braucht genug Bud­get für Sozialarbeiter:innen, die die­se Kids auf­fan­gen und sich um die Ungleich­heit küm­mern kön­nen. Auch für unse­re Arbeit sind Sozialarbeiter:innen sehr wich­tig. Wenn wir mit Lehrer:innen spre­chen, haben die zwar oft Bock, dass wir einen Work­shop an ihrer Schu­le machen, aber gleich­zei­tig zu wenig Kapa­zi­tä­ten, um das zu orga­ni­sie­ren. Des­halb ist es häu­fig die schu­li­sche Sozi­al­ar­beit, die das mit unse­rer Hil­fe über­nimmt und bei der Schul­lei­tung für die Finan­zie­rung und das Drum­her­um sorgt.

MZEE​.com : Es ist noch nicht so lan­ge her, da hat Fried­rich Merz ver­kün­det, mit wem die CDU in der neu­en Bun­des­re­gie­rung ihre Minis­te­ri­en besetzt. Ange­nom­men, das Bil­dungs­res­sort wäre an dich gegan­gen: Was wäre die ers­te Reform, die du ansto­ßen würdest?

Kofi Dark­wa: Puh, span­nen­de Fra­ge. Das ist echt schwer. Es gibt eini­ge Schwach­stel­len in unse­rem Schul­sys­tem, des­halb habe ich direkt eine gan­ze Wunsch­lis­te im Kopf. Eine Sache, die ich wirk­lich scha­de fin­de, ist der Leh­rer­man­gel. Ich befürch­te, dass dadurch noch mehr Men­schen irgend­wie in die­ses Berufs­feld rein­rut­schen, ohne dass es deren Pas­si­on ist. Es ist viel wich­ti­ger, dass Lehr­kräf­te die Din­ge gut ver­mit­teln und für ein The­ma begeis­tern kön­nen, als dass sie alles zu die­sem The­ma aus­wen­dig wis­sen. Ver­mut­lich wür­de ich also schon im Stu­di­um anset­zen und das ändern, was Lehr­kräf­te ler­nen. Da wür­de ich mir ger­ne ein paar Din­ge überlegen.

MZEE​.com : Wenn du dir von allen Artists hier­zu­lan­de einen aus­su­chen dürf­test, der mit zu eurem nächs­ten Work­shop kommt und mit den Kin­dern einen Song macht – wer wäre es?

Kofi Dark­wa: Da gibt es natür­lich eini­ge span­nen­de Namen in der Rap­sze­ne. (über­legt) An sich könn­te ich mir einen Sido gut vor­stel­len. Das ist so ein läs­si­ger Typ, den die Kids gut gebrau­chen kön­nen und der bestimmt schnell mit ihnen con­nec­tet. Außer­dem hat er sei­ne ganz eige­ne Art, etwas rüber­zu­brin­gen. Viel­leicht ist Sido eine eher über­ra­schen­de Wahl, aber ich fin­de, dass läs­si­ge Leu­te häu­fig unter­schätzt wer­den. Es wirkt manch­mal, als sei ihnen etwas weni­ger wich­tig als ande­ren. Dabei ist die­se ent­spann­te Art, wenn man mich fragt, schlicht­weg soli­des Stress­ma­nage­ment. Inter­na­tio­nal gese­hen hat ansons­ten Lupe Fias­co mal eine Vor­le­sung am MIT in den USA gehal­ten. Das war zwar an einer Uni, aber ich glau­be, der könn­te auch in Schu­len ganz gut funk­tio­nie­ren. Das wären die ers­ten Namen, die mir spon­tan in den Sinn kommen.