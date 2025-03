MZEE Recap 2024: #27 "CATFISH" von Doechii

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2024.

I'm the har­dest rap­per, this yo' mother­fuck­ing trai­ning day.

Doe­chii gehört wohl zu den span­nends­ten Über­ra­schun­gen und US-Rapper:innen im Jahr 2024. Schon seit ihren ers­ten Releases galt sie als viel­sei­ti­ge Künst­le­rin, die Rap, Gesang und Per­for­mance mühe­los ver­eint. Ihren gro­ßen Durch­bruch fei­er­te sie bereits 2021 mit dem vira­len Hit "Yucky Blu­cky Fruit­ca­ke". Ich habe sie ehr­li­cher­wei­se aber erst mit ihrem letz­ten Album ken­nen­ge­lernt: "Alli­ga­tor Bites Never Heal", wel­ches auch den Song "CATFISH" enthält.

Mir hät­te schon einer auf die­sem Track gereicht, aber die Kom­bi­na­ti­on aus den vie­len eige­nen, aus­ge­feil­ten Flows hat mich sofort begeis­tert. Vor allem in Hin­blick auf die Bus­ta Rhymes-​Referenz und die Hom­mage auf sei­nen Song "Woo-​Hah!! Got You All In Check" im 90s-​Style. Die Künst­le­rin aus Flo­ri­da klingt so, als wür­de sie jede Sekun­de jeman­den zu einem Kampf her­aus­for­dern wol­len, wäh­rend der bass­las­ti­ge Beat des Pro­du­zen­ten mon­te boo­ker die­se Atti­tü­de nur unter­streicht. Sie hat ihr Hand­werk wirk­lich unter Kon­trol­le und zeigt kei­ne Scheu, das unter Beweis zu stel­len. Frü­her sag­te man wohl: Sie flext.

Spä­tes­tens mit ihrer dies­jäh­ri­gen Grammy-​Auszeichnung für "Best Rap Album" ist klar, dass Doe­chii gekom­men ist, um zu blei­ben, und man wei­ter­hin ver­fol­gen soll­te, wohin ihr Weg als nächs­tes führt – das Gerücht, dass ein Feature-​Track mit Litt­le Simz ansteht, macht ja bereits die Run­de. Und ich wür­de sagen: Dar­auf hat die Welt und vor allem mei­ne Wenig­keit gewartet.