MZEE Recap 2024: #26 "Sud" von Pöbel MC

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2024.

Faschos äch­ten ist wich­ti­ger als jeder Fußballverein.

Es gibt kaum jeman­den in der deut­schen Rap­sze­ne, dem ich sei­nen aktu­el­len Erfolg mehr gön­ne als Pöbel MC. Seit Jah­ren ist er aktiv, hat uner­müd­lich Musik releast – und nun ern­tet er end­lich die Früch­te sei­ner Arbeit. Mit sei­nem bra­chia­len Stil und den cle­ve­ren Tex­ten macht er den so lan­ge in Ver­ruf gera­te­nen Zeigefinger-​Rap wie­der salonfähig.

Ob in mei­nen Play­lists oder auf sei­nem Kon­zert, mit sei­nem Song "Sud" hat mich der Rap­per letz­tes Jahr am meis­ten begeis­tert. Die Kom­pro­miss­lo­sig­keit, die man ihm zu jeder Sekun­de abkauft, hat eine sol­che Ener­gie, dass sie anste­ckend ist. Pöbel MC schafft es wie kaum ein ande­rer, Spaß und Tief­gang mit­ein­an­der zu ver­bin­den. In den Jah­ren zuvor fiel es mir aller­dings schwer, wirk­lich Zugang zu sei­nen Alben zu fin­den. Die Kom­bi­na­ti­on aus Tex­ten und Beats wirk­te oft zu sper­rig. Ich kann nicht genau sagen, was sich ver­än­dert hat, aber in den letz­ten zwei Jah­ren hat sei­ne Musik für mich einen neu­en Twist bekom­men – sicher­lich tra­gen die Pro­duk­tio­nen von Tombs Beats ihren Teil dazu bei. Und obwohl sich Pöbels Sound wei­ter­ent­wi­ckelt hat, gelingt es ihm noch immer, sowohl jun­ge Fans als auch Liebhaber:innen von Oldschool-​Boom bap abzuholen.

Falls ihr es letz­tes Jahr ver­passt habt, führt euch sein letz­tes Album "Dr. Pöbel" und den Song "Sud" im Spe­zi­el­len zu Gemü­te. Per­fekt, um die ers­ten Früh­lings­ta­ge mit einer Pri­se Ver­ach­tung und Men­schen­hass zu unter­ma­len: "Ver­zeih mir mei­nen Hass, doch er ist wohl­be­grün­det. Ein paar Flam­men sind ein Feu­er, das sich an sich selbst ent­zün­det."