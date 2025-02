MZEE Recap 2024: #12 "fuck (ich liebe dich)" von Eli Preiss

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2024.

Wie­so nehm' ich mir immer vor, was ich nicht hal­ten kann?

Und hab' ich Schuss aufs Tor, wie­so fängt dann die Panik an?

Eli Preiss steht auf mei­ner Konzert-​Bucket-​List ganz weit oben. 2024 soll­te es fast so weit sein, doch Krank­heit und Bahn-​Chaos mach­ten mir einen Strich durch die Rech­nung. Dafür erschien mit "fuck (ich lie­be dich)" immer­hin ein wei­te­res Album der Wie­ner Musikerin.

Und das ist ein guter Trost. Eli zeigt erneut ihre musi­ka­li­sche Viel­fäl­tig­keit und wan­delt auf der Plat­te zwi­schen R 'n' B, Rap, Drum 'n' Bass, Trance und Jer­sey Club. Es geht um gute und schlech­te Fee­lings und alles dazwi­schen, ohne dabei die Tanz­bar­keit zu ver­nach­läs­si­gen. Der Song "(von hier bis) Tokio" war schon vor Ver­öf­fent­li­chung ein Hit auf Tik­Tok. Dar­auf hört man die Sän­ge­rin mal mit gepitch­ter, mal mit natür­li­cher Stim­me über einen trei­ben­den Trance-​Beat von prod­by­pengg per­for­men. Bei "Ich Such" ent­wi­ckel­te sich zwar erst ein paar Mona­te nach Album-​Release ein klei­ner Hype auf genann­ter Video­platt­form. Doch bes­ser spät als nie, denn das Stück über­zeugt mit sei­ner melan­cho­li­schen Stim­mung, die durch ein Drum 'n' Bass-​Instrumental noch mehr Nach­druck erhält. Auch "Nikes" und "Ohne Dich" mit dem über­ra­schen­den Feature-​Gast Kwam.E sind Bops, wie man im Internet-​Slang zu sagen pflegt. Ent­las­sen wer­den wir mit "Alles (und nichts)", einer sphä­ri­schen und nach­denk­li­chen R 'n' B-​Nummer, die erneut die Viel­sei­tig­keit von Eli Preiss unterstreicht.

Ich freue mich, die­se Viel­fäl­tig­keit der Musi­ke­rin die­ses Jahr end­lich auch live zu erle­ben und bei Elis Songs mit­zu­tan­zen, mit­zu­füh­len und natür­lich mitzusingen.