MZEE Recap 2024: #10 "AUA AUA" von PA69 & Drunken Masters

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2024.

Du stehst auf gute deut­sche Werte?

Ich steh' bar­fuß auf dem Floor!

Und ich ste­he auf PA69. Soll­te kein Geheim­nis sein, immer­hin war ich direkt 2020 nach deren ers­ter Promo-​Mail an uns Fan. Eini­ge Sin­gles, meh­re­re Club­tou­ren und ein Album spä­ter sind PA69 inzwi­schen in aller Mun­de. Dem­entspre­chend haben sie auch Kon­tak­te geknüpft, unter ande­rem mit den Drun­ken Mas­ters. Dass die­se Teams – jedes für sich ein Meis­ter in Sachen Par­ty­stim­mung ver­brei­ten – sich für eine EP zusam­men­schlie­ßen, war für mich eine der Nach­rich­ten des Jahres.

Bereits die ein­gangs zitier­te ers­te Sin­gle "Bar­fuss auf dem Flo­or" stell­te alles in den Schat­ten, was PA69 bis­her pro­du­ziert hat­ten. Das war defi­ni­tiv nicht leicht, denn bei den vor­her meist von DJ Dope pro­du­zier­ten Tracks gab es auch schon so eini­ge Hits wie etwa "Bier­tor­na­do" oder "King­mische". Die Drun­ken Mas­ters haben jedoch neben Produzenten- eben auch lang­jäh­ri­ge DJ- und Club-​Erfahrung und pro­du­zier­ten für die EP vier Beats, die noch ein Stück mehr zum Tan­zen und Pogen anre­gen. Ob nun der 90s Tune, der auf "Feu­er­alarm" gesam­plet wird, oder der vor­wärts gehen­de, schep­pern­de Beat von "Bar­fuss auf dem Flo­or" – hier sind sat­te 9:40 Minu­ten Stim­mung ange­sagt. DJ Dope, Rabat­to und TURBOGIANNI ergän­zen das Gan­ze dann noch mit dem, was sie am bes­ten kön­nen: Tex­te zwi­schen Wahn­sinn und Malle-​Hits ins Mic brül­len, als gäbe es kein Mor­gen mehr. Und wie gewohnt natür­lich Ohrwurm-​Hooks schreiben.

"AUA AUA" ist das, was deut­scher Rap im Jahr 2024 gebraucht hat. Ein neu­er Ansatz in Form einer Kol­la­bo­ra­ti­on, die bes­ser nicht sein könn­te: drei Rap­per, die schon seit vier Jah­ren Par­ty machen und trotz­dem nicht so weich­ge­spült klin­gen wie Rap im Radio, und zwei Pro­du­zen­ten, die genau wis­sen, was man im Club für Stim­mung spie­len muss. Wer PA69 nach 2024 immer noch nicht auf dem Schirm hat, ver­passt was.