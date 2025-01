MZEE Recap 2024: #08 "Doktor" von Nizi19

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb’s kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2024.

Hab' gehört, du machst mit Kis­ten, wa'?

Aber bleibst dann drauf sit­zen, wa'?

Wie immer ist es am Ende eines Musik­jah­res schwer, die per­sön­li­che Lieb­lings­plat­te zu benen­nen. Die­ses Mal fällt mei­ne Wahl im geschätz­ten Gen­re Rap auf das Album, von dem ich weiß, dass ich es am häu­figs­ten ange­hört habe – näm­lich seit Release nahe­zu auf Dau­er­schlei­fe. Es geht um das im Okto­ber erschie­ne­ne "Dok­tor" vom Ber­li­ner Nizi19.

Viel­leicht liegt es an der Jah­res­zeit, dass mich die meist düs­te­re Atmo­sphä­re der Tracks über Stra­ßen­ge­schich­ten gera­de so abholt. Dazu kom­men die – mei­ner Mei­nung nach – abso­lu­te Ein­zig­ar­tig­keit von Nizis Flow und sei­ne Art, Rei­me zu schrei­ben und zu set­zen. Leu­te, die im Inter­net behaup­ten, er kämp­fe auf man­chen Songs gegen den Beat, soll­ten noch ein­mal genau­er hin­hö­ren. Abwechs­lungs­rei­che Flow-​Variationen und Reim­ket­ten, die sich durch einen gan­zen Part zie­hen, set­zen dem gene­rel­len Vibe der Songs die Kro­ne auf. Abwechs­lung ent­steht auch durch die Feature-​Gäste: Neben den übli­chen Ver­däch­ti­gen wie Lucio101, Karamel19 oder KALIM, gibt sich auch Pash­anim die Ehre. Zudem möch­te ich noch den Track "Schnee­mann" ein­zeln her­vor­he­ben. War ich anfangs irri­tiert von dem ver­wen­de­ten Sam­ple – das Kin­der­lied "Fros­ty the Snow­man" –, ent­wi­ckel­te sich der Song dank der beein­dru­ckend locker vor­ge­tra­ge­nen Hook nach und nach zu einem mei­ner Favoriten.

Nizi19 ist eine der span­nends­ten Figu­ren, die deut­scher Stra­ßen­rap aktu­ell zu bie­ten hat, wenn wir das Sub­gen­re so nen­nen wol­len. Fans von rau­en Trap­songs lege ich somit drin­gend nahe, "Dok­tor" aus­zu­che­cken – oder der Plat­te eine wei­te­re Chan­ce zu geben, soll­te der Flow des Rap­pers beim ers­ten Hören gewöh­nungs­be­dürf­tig gewe­sen sein.