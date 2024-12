Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Leu­te, ich sag’s, wie es ist: Es ist Weih­nach­ten, 12:21 Uhr und der letz­te Adventskalender-​Artikel fehlt. Und da hier kei­ner leer aus­ge­hen soll, haben wir von der MZEE​.com Redak­ti­on zu guter Letzt und auf die Schnel­le noch einen abso­lu­ten Klas­si­ker für Euch in pet­to: Celo & Abdi im Streichelzoo.

Aber von vor­ne: Vor cir­ca acht Jah­ren gab es eine HipHop-​bezogene App namens "RAP1D". Die dahin­ter­ste­hen­de Redak­ti­on kam eines schö­nen Tages auf die glor­rei­che Idee, ein Inter­view von Jule (damals noch) Wasa­bi mit den bei­den Frank­fur­ter Rap­pern Celo & Abdi an einem ganz beson­de­ren Ort statt­fin­den zu las­sen – einem Strei­chel­zoo. Bes­ser gesagt: dem Opel-​Zoo in Kron­berg im Tau­nus. Mit Fut­ter bewaff­net ste­hen sie also im Gehe­ge, umringt von Zie­gen und Scha­fen, als sich Fol­gen­des abspielt.

Eine Erleb­nis­ge­schich­te mit Celo & Abdi

Zu sehen: Abdi mit einer gro­ßen Futter-​Tüte in der Hand im Gehe­ge. Eine kusch­li­ge, klei­ne Zie­ge kommt ange­flitzt, springt ihn an. Süß. Er beugt sich run­ter und strei­chelt liebevoll-​schlagend ihren Kopf: "Baby, klei­ne Baby. Wal­lah, klei­ne Baby." Sie hat Hörner.

Ein sehr gro­ßes Schaf und Celo gesel­len sich dazu. Das Schaf hat ein sehr zot­te­li­ges, dreckig-​weißes Fell und einen schwar­zen Kurzhaar-​Kopf. Es ist sehr dick, viel­leicht aber auch ein­fach sehr dünn mit sehr dickem Fell. Es geht neugierig-​schnuppernd immer näher auf Abdi zu, wäh­rend die klei­ne Flausch-​Ziege ihn wei­ter­hin anspringt. Celo kommt näher, lacht, guckt das Schaf an und kräht: "Was ist los mit Dir, Aller?"

Doch das Schaf scheint nicht zu hören. Oder nicht zu ver­ste­hen. Es springt Abdi mit vol­ler Wucht an, steht auf den Hin­ter­bei­nen und wirkt fast so groß wie er. Er kreischt, dreht sich weg, das Schaf immer noch zwei­bei­nig unter­wegs. "Heeeey­y­y­yy!" Mutig schreit und schrei­tet Celo ein: "Zur Sei­te, zur Sei­te, Aller." Er wirft sich todes­mu­tig in den Kampf und schubst das Schaf mit aller Kraft weg. "Was machst Du mit Abdi, Aller?!" Doch Abdi hat genug von die­sem Streichelzoo-​Quatsch. Er stampft flu­chend davon, bewirft ein paar Zie­gen noch mit einer letz­ten gro­ßen Karot­te, dreht ihnen aber nur noch den Rücken zu.

Schluss­wort Celo kur­ze Zeit spä­ter, umringt von zwei Zie­gen: "Ich rasier' euch bei­de gleich!"

Das Video bricht ab.