Ber­lin, Ende der 90er. Unter einer unschein­ba­ren Video­thek in Kreuz­berg liegt ein Ort, der Geschich­te schrei­ben soll­te – ROYALBUNKER. Ein Kel­ler­raum in der Mit­ten­wal­der Stra­ße mit bemal­ten Wän­den, ver­rauch­ter Luft und einer simp­len Regel: Wer das Mic in die Hand nimmt, lie­fert ab. Kein Geld, kein Gla­mour, kein Luxus. Nur die pure Lei­den­schaft für HipHop.

Hin­ter ROYALBUNKER stand Mar­cus Staiger, ehe­ma­li­ger Label­boss und Visio­när, der früh das Poten­zi­al in den Tex­ten und Free­styl­es der Ber­li­ner Sze­ne erkann­te. Denn im Bun­ker begann das, was spä­ter die deut­sche HipHop-​Kultur revo­lu­tio­nie­ren soll­te: Open Mics, Tape-​Releases, ers­te Crews wie Cha­b­li­fe, M.O.R. und Die Sek­te. Alles nahm hier sei­nen Anfang und es form­ten sich Kar­rie­ren, die den Sound Deutsch­lands für immer prä­gen soll­ten. Der Bun­ker war mehr als nur ein Label – er war ein Zuhau­se für Künstler:innen, die Hip­Hop leb­ten, und der Aus­gangs­punkt einer Bewe­gung, die weit über Ber­lin hinausstrahlte.

Ein Foto aus die­ser Zeit, das Staiger zur Freu­de aller auf roy​al​bun​ker​.de ver­öf­fent­licht hat, zeigt einen iko­ni­schen Moment: Coll­ins (Die Sek­te), Gau­ner, B-​Tight, Kool Savas und Fuat posie­ren in Bunker-​Manier vor einer bemal­ten Kel­ler­wand. Mic in der Hand, Hoo­dies und Bag­gy Pants – jung, ambi­tio­niert, jeder bereit, die nächs­te Line zu drop­pen. Der Vibe? Unge­schönt und authen­tisch, genau wie die Bars, die dort per­formt wur­den. Dabei atmet der Raum Geschich­te: impro­vi­sier­te Deko, ver­rauch­te Luft, krea­ti­ve Energie.

ROYALBUNKER – der Kel­ler, in dem Legen­den gemacht wur­den, und eine Hom­mage an die berühmt-​berüchtigte Ber­li­ner Sub­kul­tur: rau, ehr­lich und revolutionär.