Egal, ob man bad­mómzjays Musik mag oder nicht, eines muss man der Künst­le­rin las­sen: Sie hat wie kaum eine ande­re den Main­stream des deut­schen Raps in den letz­ten Jah­ren auf­ge­mischt und neu defi­niert. Allein die Tat­sa­che, dass sie als Frau bereits so früh kom­mer­zi­ell so erfolg­reich war und die­ser Erfolg anhält, for­dert die Män­ner­do­mä­ne Rap heraus.

Zudem zeigt sie Hal­tung – sowohl in ihren Tex­ten als auch auf der Büh­ne und auf Social Media. Sie posi­tio­niert sich gegen Sexis­mus sowie LGBTQIA+-Feindlichkeit und setzt sich für men­ta­le Gesund­heit und Selbst­ak­zep­tanz ein. Und das fand auch die deut­sche Redak­ti­on eines der welt­weit größ­ten Mode-​Magazine cool. Als ers­te Rap-Künstler:in über­haupt zier­te bad­mómz im April 2022 das Cover der deut­schen Vogue. Der Titel der Aus­ga­be, in der es um Hal­tung geht, lau­tet "Stand up, speak out" und das trifft auf kaum jeman­den im Mainstream-​Rap bes­ser zu als bad­mómzjay. Wo vie­le sich auf ihrem Erfolg aus­ru­hen, nutzt sie ihre Reich­wei­te, um ande­re Frau­en in der Indus­trie zu pushen und Ver­än­de­rung zu bewirken.

Das war aber noch nicht alles: eine wei­te­re Beson­der­heit an die­ser Geschich­te ist, dass die Rap­pe­rin offen bise­xu­ell lebt und sich bereits mit 13 geoutet hat. Somit ist auf dem Vogue-​Cover nicht nur ein Deutschrap-​Artist und eine damals gera­de mal 19-​jährige Frau zu sehen, son­dern auch eine que­e­re Per­son. Die­ses Cover ist also ein Erfolg für Deutschrap, für Femi­nis­mus und für que­e­re Sicht­bar­keit in einem. Ein­fach herrlich!