2012: Kei­ner will mehr die schlech­ten Jamie Oliver-​Synchros hören, aber jeder will etwas Lecke­res kochen. Gar kein Pro­blem, denn Celo – aka "La machi­ne à cui­sine" – und Abdi kochen gemein­sam mit Visa Vie bei 16bars. Das Video bleibt für die Ewig­keit ein Klas­si­ker und hat nach all den Jah­ren noch abso­lu­tes Meme-​Potenzial, aber auf herz­lich. 39 Minu­ten feins­ter Ché & A-​Humor, gespren­kelt mit Tipps und Tricks für Eure Küche. Es geht um Ess­kul­tur, wie man rich­tig Hän­de wäscht – "sklöff, sklöff, sklöff" – und natür­lich Ein­kaufs­emp­feh­lun­gen. Ein Traum am Herd! Wir haben es uns nicht neh­men las­sen, Euch die Ein­kaufs­lis­te für die­se Köst­lich­keit abzutippen.

Nudeln mit Lachs-​Sahne-​Soße à la Celo und Abdi:

Band­nu­deln ("nicht die mit Spinat")

Frisch gefan­ge­ner Alaska-​Seelachs für 99 Cent

Rahms­pi­nat ("der mit dem Blubb, du weißt")

Rama-Sahne

Champignons

Viel "Pase­ma­san"

Pas­send dazu könnt Ihr zum Nach­tisch ein GUT & GÜNSTIG-​Stracciatella-​Eis mit Sprüh­sah­ne servieren.

Ein abso­lu­ter Gourmet-​Moment. Ver­trau mir, Bruder!