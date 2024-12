Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

2014 prä­sen­tier­te Jim­my Fallon in "The Tonight Show" gemein­sam mit Jus­tin Tim­ber­la­ke die "Histo­ry of Rap". Rund ein Jahr spä­ter adap­tier­ten Jan Böh­mer­mann und Den­de­mann die­se Idee für eine deutsch­spra­chi­ge Ver­si­on. Gemein­sam rapp­ten sich die bei­den im Neo Maga­zin Roya­le quer durch die Rap-Geschichte.

Dabei cover­ten sie die Songs aber nicht ein­fach nur, son­dern ver­pass­ten den Klas­si­kern über­wie­gend neue Lyrics. Inter­pre­tiert wur­den unter ande­rem Songs von Advan­ced Che­mis­try, Cora E. und Fet­tes Brot sowie Fünf Ster­ne delu­xe, Haft­be­fehl und Zuge­zo­gen Mas­ku­lin. Für einen kur­zen Feature-​Part kam zudem Anke Engel­ke auf die Büh­ne. Per Video­call inter­pre­tier­ten dann noch eini­ge Rapper:innen die Hits von ande­ren: So rapp­te Samy Delu­xe bei­spiels­wei­se "Alles Neu" von Peter Fox und Cur­se inter­pe­tier­te "So per­fekt" von Cas­per. Ins­ge­samt sind die elf Minu­ten eine herr­li­che Hom­mage an die Rap-​Musik, die in rund 25 Jah­ren in Deutsch­land ent­stan­den ist – abso­lut sehenswert.