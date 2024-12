Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Hip­Hop und der ECHO, das hat eigent­lich noch nie wirk­lich zusam­men­ge­passt. Der zum Groß­teil an ver­kaufs­star­ke Musiker:innen ver­lie­he­ne Preis stand nicht erst seit dem Skan­dal um das JBG-​Duo in der Kri­tik. Den­noch pas­sier­te im Rah­men der letz­ten ECHO-​Verleihung auch Gutes im Sin­ne der Kultur.

Trap-​Queen und Avant­gar­dis­tin Hai­y­ti konn­te 2018 mit ihrem Debüt­al­bum "Mon­te­ne­gro Zero" den Kritiker-​ECHO ein­strei­chen. Wie viel der Künst­le­rin die­se Aus­zeich­nung aller­dings bedeu­tet hat, war ein paar Jah­re spä­ter im Musik­vi­deo zum Song "Dra­ma" zu sehen. Hai­y­ti legt ihren ECHO in die Glut eines Schmie­de­ofens und nach­dem alles geschmol­zen ist, flüs­tert sie "Dra­ma" in die Kame­ra. Übrig blei­ben nur die Metal­le. Eine Akti­on, die neben der Irrele­vanz eines ohne­hin abge­schaff­ten Bran­chen­prei­ses gezeigt hat, was die Künst­le­rin von sol­chen Prei­sen hielt.

Hai­y­ti rappt zwar "Dafür hab' ich ein' Award ver­dient", meint aber weni­ger einen Award für ihre zahl­lo­sen Alben, EPs, Sin­gles oder ECHO-​relevante Ver­kaufs­zah­len. Viel­mehr will die Künst­le­rin einen Preis dafür, wie sehr sie bereit ist, sich für ihre Kunst auf­zu­op­fern und sich zu zer­stö­ren. Aber ganz genau kann man das bei der Ham­bur­ge­rin ja sowie­so nie sagen. Ein wei­te­res Sym­bol, das sich hin­ein­in­ter­pre­tie­ren lässt: Mit dem Schmel­zen eines Bran­chen­prei­ses im Video einer von ihm aus­ge­zeich­ne­ten Künst­le­rin lösen sich end­lich Bestand­tei­le, die sowie­so nie zusam­men­ge­passt haben – Hip­Hop und der ECHO. Aber wahr­schein­lich ist das auch eine Idee zu viel.