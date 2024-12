Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Wir schrei­ben das Jahr 2013: Deut­scher Batt­ler­ap macht sich dank "Rap am Mitt­woch" (RAM), dem Video­b­att­le­tur­nier (VBT) und den Anfän­gen von DON'T LET THE LABEL LABEL YOU (DLTLLY) inklu­si­ve ihrer Held:innen wie Kara­te Andi oder SSYNIC einen Namen, nach­dem die Sze­ne nach "Feu­er über Deutsch­land" lan­ge ein­ge­schla­fen schien. Gera­de zu die­ser Zeit eta­bliert RAM das For­mat "Batt­le­ma­nia Cham­pi­ons­le­ague", in dem zwei gestan­de­ne Rap­per in einem drei mal drei Minuten-​Schlagabtausch A cap­pel­la auf­ein­an­der­tref­fen, bei dem auch MCs wie Sepa­ra­te und Raps­ta ihre Skills unter Beweis stel­len wollen.

Einer der bekann­tes­ten Rap­per aus die­ser Rie­ge ist wohl Laas Unltd., der sei­nen Geg­ner und Mehrfach-​Champion Drob Dyna­mic der­ma­ßen seziert, dass zwi­schen­zei­tig "Laas"-Rufe aus dem Publi­kum hör­bar wer­den. Die­ses Batt­le genießt sei­nen Kult­sta­tus bis heu­te: Einer­seits auf­grund der vie­len "Quo­ta­bles", also Zei­len, die bis heu­te in vie­len Batt­les als Refe­renz die­nen, ande­rer­seits ob des Fakts, dass Laas nie wie­der in einem sol­chen Match ange­tre­ten ist – und die hal­be Sze­ne gern ihr Kön­nen gegen ihn unter Beweis stel­len würde.