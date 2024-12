Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Nach­dem Shirin David bereits YouTube- und Chart-​Geschichte geschrie­ben hat­te, schrieb sie im ver­gan­ge­nen Novem­ber auch noch Fernseh-​Geschichte, als sie zu Gast bei "Wet­ten, dass..?" war. Allein die Tat­sa­che, dass sie zu die­ser – in der Ver­gan­gen­heit – wich­ti­gen Talk­show ein­ge­la­den wur­de, ist ein wei­te­res Bei­spiel dafür, wie fest ver­an­kert Rap mitt­ler­wei­le im Main­stream der deut­schen Pop­kul­tur ist.

Gleich­zei­tig hat Shirin wie­der ein­mal gezeigt, dass sie sich von Män­nern nichts sagen lässt, somit ein wich­ti­ges State­ment gegen Sexis­mus gesetzt und ihre Vor­bild­funk­ti­on vor allem für ihre jün­ge­ren Fans ver­fes­tigt. Als eine der weni­gen Gäst:innen an die­sem Abend ließ sie Tho­mas Gott­schalks abwer­ten­de Kom­men­ta­re näm­lich nicht auf sich sit­zen. Als Tho­mas sein ver­al­te­tes Bild von Femi­nis­mus zum Aus­druck brach­te, indem er sag­te "Ich hät­te dir auch die Femi­nis­tin nicht ange­se­hen", erwi­der­te Shirin, "War­um denn nicht? Weil ich gut aus­se­he? Ich möch­te nur sagen, als Femi­nis­tin kön­nen wir gut aus­se­hen, wir kön­nen klug sein und elo­quent und wun­der­schön zugleich. Das eine schließt das ande­re nicht aus." Auch wenn Shirins Femi­nis­mus oft ambi­va­lent erscheint, kann man nicht leug­nen, was für einen wich­ti­gen Bei­trag gegen Sexis­mus sie im deut­schen Rap und in der Pop­kul­tur all­ge­mein geleis­tet hat.