Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Genau­so "ico­nic" wie im sechs­ten Tür­chen, geht es im sieb­ten wei­ter, da wirk­lich jeder deut­sche Rap-​Fan schon ein­mal Auf­nah­men von die­sem Moment gese­hen hat: Wäh­rend des splash!-Auftritts der Orsons im Jahr 2015 läuft Money Boy auf die Büh­ne und ver­schüt­tet dort groß­zü­gig Oran­gen­saft. Er wird rela­tiv schnell und aggres­siv ent­fernt – inklu­si­ve Hand­greif­lich­kei­ten von KAAS und Tua – beim Oran­gen­saft sind wir uns nicht so sicher.

Im Inter­view danach heißt es: "Wir kön­nen doch nicht wis­sen, dass die Orsons kei­nen Oran­gen­saft mögen, wir woll­ten ihnen halt ein biss­chen Trin­ken an die Büh­ne brin­gen … Wir haben kei­nen Alko­hol gehabt, sonst hät­ten wir die Cham­pa­gne Bot­t­les gesplasht." Auch ehe­mals Jule Wasa­bi befrag­te einen offen­sicht­lich ange­hei­ter­ten Mar­cus Staiger zu dem Skan­dal des Fes­ti­vals, nach­dem er Money Boy erklärt hat­te, dass man so etwas nicht macht. Vom heu­ti­gen Stand­punkt aus betrach­tet soll­te man das viel­leicht nicht nur auf­grund der Fra­ge des Anstands, son­dern auch der teu­ren Büh­nen­tech­nik zulie­be las­sen, aber: Who am I to judge?

Fest steht auf jeden Fall, dass die­ser klei­ne Moment des Scha­ber­nacks einen lan­gen Rat­ten­schwanz nach sich zog. Vie­le Tei­le der Sze­ne äußer­ten sich, gaben State­ments ab und der lie­be Money Boy ver­kauft seit Anfang die­ses Jah­res gemein­sam mit der Super­markt­ket­te Kauf­land Orangensaft.