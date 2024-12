Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

So wie Sido jah­re­lang die deut­sche Rap-​Domäne domi­nier­te, hat­te Ste­fan Raab das linea­re Fern­seh­pro­gramm stark im Griff – bei­des Män­ner mit frag­wür­di­gem Humor und trotz­dem wahn­sin­nig beliebt. Fol­ge­rich­tig pas­sier­te Fol­gen­des an einem Sams­tag­abend auf Pro­Sie­ben: Am 12. Febru­ar 2005 bei dem berühmt-​berüchtigten Bun­des­vi­si­on Song Con­test schrieb Sido mit der Hil­fe von Ste­fan Raab Musik­ge­schich­te, denn er leg­te zum ers­ten Mal in der Öffent­lich­keit sei­ne Mas­ke ab.

"Ich und mei­ne Mas­ke" war ab die­sem Tag Ver­gan­gen­heit, Sido lös­te sich von dem hass­ge­lieb­ten Objekt, das Spec­ter ihm einst auf­er­legt hat­te – und das, obwohl er letzt­lich nur den drit­ten Platz bele­gen konn­te. Musi­ka­lisch unter­legt wur­de das Gan­ze von einer Punkrock-​Version des Songs "Mama ist stolz" … Mei­ner Mei­nung nach klingt das heu­te noch genau­so spek­ta­ku­lär, wie es damals war.

Geblie­ben von die­sem kul­ti­gen Moment ist bedau­er­li­cher­wei­se nur eine sehr unschar­fe Auf­nah­me auf You­Tube von "Muschibaerli93". Ver­ges­sen wer­den wir trotz­dem nicht, wie Sido sei­ne Mas­ke gen Him­mel streckt, als wür­de er Sim­ba sei­nen Unter­ta­nen prä­sen­tie­ren. Heu­te wür­de man dazu ver­mut­lich "ico­nic" sagen.