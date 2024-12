Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Von 2005 bis 2015 fand der BuVi­So­Co – also der Bun­des­vi­si­on Song Con­test – als deut­sches Pen­dant zum Euro­vi­si­on Song Con­test statt. Ins Leben geru­fen wur­de die­ser Wett­be­werb von Ste­fan Raab und er ver­schwand schluss­end­lich auch mit Raab wie­der, als die­ser sich 2015 aus dem Fern­se­hen zurück­zog. Die­se Tat­sa­che ist mitt­ler­wei­le nicht mehr aktu­ell, aber dar­um soll es hier auch gar nicht gehen.

Statt­des­sen rei­sen wir zurück ins Jahr 2009: Unter den 16 Teil­neh­men­den des Con­tests (ent­spre­chend der Anzahl der Bun­des­län­der) war der Lead­sän­ger von Deutsch­lands wohl bekann­tes­ter Dancehall-​Band, der mit sei­nem ers­ten Solo-​Projekt gefühlt das gan­ze Land abhol­te. Die Rede ist von "Frag mich nicht nach Fea­ture, außer du bist …"-Peter Fox. Nach­dem die­ser bereits 2006 mit sei­ner Band See­ed das "Ding" holen konn­te, trat er drei Jah­re spä­ter allein mit sei­ner Hym­ne für Ber­lin an: Her­an­na­hen­de Gei­gen, Hun­de­ge­bell und einer der iko­nischs­ten Ein­stie­ge in einen Rap-​Song – so star­tet "Schwarz zu blau". Als bis dato nach Punk­ten erfolg­reichs­ter Teil­neh­mer konn­te er mit dem Track den BuViSoCo-​Sieg erneut für die Haupt­stadt verbuchen.