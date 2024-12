Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

Wir schrei­ben das Jahr 2020, die Welt ist von einer glo­ba­len Pan­de­mie betrof­fen. Der Som­mer ver­läuft also alles ande­re als nor­mal und in wei­ten Tei­len Deutsch­lands lässt sich auch das Wet­ter nur bedingt genie­ßen. "Alles ande­re als nor­mal" sind seit jeher eben­falls die Ideen von Das Bo.

Gemein­sam mit DJ Pla­ce­bo tritt der Rap­per am 07.06.2020 im Fern­seh­gar­ten auf. Selbst­ver­ständ­lich spielt er sei­nen größ­ten Hit "Tür­lich, tür­lich (sicher, Dicker)", den selbst Tan­te Erna ger­ne mit­singt, die ja eigent­lich nichts mit die­sem "Sprech­ge­sang" anfan­gen kann. Fernsehgarten-​typisch lie­fert Bo den Zuschauer:innen einen ast­rei­nen Vollplayback-​Auftritt zwi­schen eini­gen weni­gen tan­zen­den Leu­ten und Papp­auf­stel­lern. Dass der Rap­per nor­ma­ler­wei­se ein mehr als soli­der Live Per­for­mer ist, lässt das Gan­ze umso selt­sa­mer wir­ken. Auf sei­nem T-​Shirt prangt eine rie­si­ge Frie­dens­tau­be und Bo macht sich für "Black Lives Mat­ter" stark. Nach dem Auf­tritt for­dert die Mode­ra­to­rin Kiwi eine Zuga­be und möch­te ger­ne wis­sen, wie oft er den Song bis­her per­formt habe. "Immer, wenn ich spie­le, ist der Song dabei", sagt er. Der Auf­tritt gewinnt durch das kur­ze Inter­view eine wei­te­re humo­ris­ti­sche Ebe­ne. "Ich bezeich­ne dich jetzt ein­fach mal als Rap­per", sagt die Mode­ra­to­rin ver­le­gen zum Rap-​Urgestein. War­um Das Bo nun wirk­lich da war, weiß ver­mut­lich nur er selbst.

Wahr­schein­lich war das Gan­ze ledig­lich eine spon­ta­ne, wit­zi­ge Idee. Bei eini­gen HipHop-Purist:innen scheint der Witz aber nicht so gut ange­kom­men zu sein, wenn man sich die YouTube-​Kommentare ansieht: "Ich kann mich noch erin­nern, Tobi und Bo in den 90ern auf Unter­grund Jams im Pott gese­hen zu haben. Jetzt tritt er im Fern­seh­gar­ten auf und bringt 'sei­nen größ­ten Hit' per Play­back?" Bos Reak­ti­on wäre ver­mut­lich: "Tür­lich, türlich!"