Shirin David auf der "Wet­ten, dass..?"-Couch im Tag-​Team mit Hele­ne Fischer, der ers­te deut­sche Rap­per bei der Bache­lo­ret­te und Ber­li­ner Bau­ten, die als Phallus-​Symbol für ein Album-​Cover die­nen: Das Jahr 2024 hat ein­mal mehr vie­le skur­ri­le Momen­te geschaf­fen, die wir in unser "schwar­zes Foto­al­bum mit 'nem sil­ber­nen Knopf" kle­ben kön­nen. Die­se ganz eige­ne Samm­lung beinhal­tet Bil­der, die wir nicht immer im Kopf behal­ten woll­ten, aber wohl nie wie­der ver­ges­sen können.

In unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der gemein­sam mit dem Hip Hop Archiv ver­ber­gen sich 24 Erin­ne­run­gen an außer­ge­wöhn­li­che Momen­te der Deutschrap-​Geschichte, die wir unbe­dingt mit Euch tei­len wol­len. Dabei ent­schul­di­gen wir uns jetzt schon für die teil­wei­se extrem schlech­te Bild­qua­li­tät, aber man­che Momen­te wur­den eben mit einem alten Nokia anstel­le der Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ein­ge­fan­gen – wir hof­fen, Ihr könnt es uns nachsehen.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen und wün­schen Euch eine wun­der­schö­ne, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und selbst, wenn Ihr das "Fest der Lie­be" nicht fei­ert, könnt Ihr Euch ja trotz­dem mit die­sen Erin­ne­run­gen ein wenig die Zeit vertreiben.

Wäh­rend zunächst Hei­del­berg, Stutt­gart und Frank­furt Rap aus Deutsch­land präg­ten, mach­te sich 1995 auch Ham­burg auf den Weg in den Main­stream. Bereits mit dabei im "Nor­disch by Nature"-Video: Dani­el Ebel aka Den­de­mann von Eins Zwo. Zum glei­chen Zeit­punkt hat­te man auf der ande­ren Sei­te des Atlan­tiks schon cir­ca 15 Jah­re Erfah­rung gesam­melt. Dr. Dre ver­ab­schie­de­te sich um 1996 vom Gangs­ter­rap, grün­de­te After­math Enter­tain­ment, sign­te Emi­nem und der Rest ist Geschichte.

Die Spex-​Redaktion bewies Weit­sicht und inter­view­te im Mai 1999 die bei­den New­co­mer gemein­sam – genau zum Release ihrer Mainstream-​Erfolge "Gefähr­li­ches Halb­wis­sen" und "The Slim Shady LP". Das Gespräch han­delt vom Rei­me Fin­den, der öffent­li­chen Wahr­neh­mung der Kunst­fi­gur und der Fra­ge "Bea­vis & But­thead oder South­park?". Char­lot­te Roche zeig­te sich weni­ge Mona­te spä­ter bei Viva Zwei schwer beein­druckt, wäh­rend Emi­nem sich lei­der vor­ran­gig an die Ver­stän­di­gungs­schwie­rig­kei­ten erin­nert. Da Den­de mehr Eng­lisch sprach als Emi­nem Deutsch, liest es sich an man­chen Stel­len eher wie "Den­de­mann und Tors­ten Schmidt von der Spex befra­gen Emi­nem", den­noch erfährt man genug über bei­de Blickwinkel.

Das alles spielt 25 Jah­re spä­ter aber auch gar kei­ne Rol­le mehr, denn das Titel­fo­to bleibt für die Ewigkeit.