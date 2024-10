Rapsody – Please Don't Cry

"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

Ber­li­ner Herbst. Der dunk­le, nas­se Asphalt reflek­tiert die bun­ten Ampel­lich­ter. Die letz­ten Blät­ter hal­ten sich noch an den Bäu­men fest. Da vor­ne läuft ein Fuchs über die Stra­ße. Die Stim­mung ist für die­se Jah­res­zeit typisch melan­cho­lisch, doch auf mei­nen Kopf­hö­rern sagt mir Rap­so­dy auf 22 Tracks: "Plea­se Don't Cry". Nach jeder gehör­ten Minu­te des gleich­na­mi­gen Albums ver­flüch­tigt sich die Melan­cho­lie und macht Platz für ganz viel Wärme.

Das mit Phy­li­cia Ras­had ein­ge­spro­che­ne Intro ver­deut­licht direkt den Vibe der Plat­te: "Once you rea­li­ze your own truth, you have to real­ly live it, and the truth sca­res a lot­ta peo­p­le." Es wird deep, es wird per­sön­lich. Stän­dig fin­det man sich in den Songs wie­der, sei es in Gefüh­len, ein­zel­nen Situa­tio­nen oder in der eige­nen Fehl­bar­keit. Es geht um Lie­be. Die gro­ße und auch die, die einen bricht. "Hard to count on love, my heart bro­ke to a bunch of digits. In the mir­ror, askin' my inner child what I'm miss­in'", rappt sie auf "That One Time". Es geht aber auch um Sexua­li­tät, Unge­rech­tig­kei­ten und um Wut. Auf die Musik­in­dus­trie, auf Medi­en und auf die Poli­zei. Rap­so­dy scheint direkt aus ihrer See­le zu spre­chen und genau das kommt beim Hören an. Die star­ken Lyrics wer­den mit Instru­men­tals von BLK ODYSSY unter­malt, der bei jedem Track den rich­ti­gen und vor allem abwechs­lungs­rei­chen Ton trifft. Obwohl ein Groß­teil der Beats eher ruhig ist, bringt die Rap­pe­rin mit ihren Skills und ihrer Stim­me den nöti­gen Druck mit, der dem Album sei­ne Dring­lich­keit ver­leiht. Wen das noch nicht über­zeugt, der darf sich auf Feature-​Parts von unter ande­rem Ery­kah Badu und Lil Way­ne freuen.

Egal, ob bei pras­seln­dem Regen auf der Couch oder beim Spa­zie­ren in der kal­ten Herbst­son­ne, "Plea­se Don't Cry" ist per­fekt für die­se melan­cho­li­sche Zeit. Eine The­ra­pie­sit­zung zum Kopf­ni­cken. Die Plat­te lässt sich durch­hö­ren, ohne zu lang­wei­len, und das auch nach mehr­ma­li­gem Abspie­len. Wer Rap­so­dy also noch nicht in sei­nen Play­lists hat, soll­te das drin­gend nach­ho­len, denn um es in ihren Wor­ten zu sagen: "Under­app­re­cia­ted, but I'm still the most respec­ted."