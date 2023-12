"Was wünschst du dir vom Weih­nachts­mann?" war wohl eine der span­nends­ten Fra­gen, die man uns als Kind stel­len konn­te. Pup­pen­haus, Feu­er­wehr­au­to oder gar ein Pony? Die Aus­wahl schien schier unend­lich – und doch muss­te man sich auf eine Ant­wort fest­le­gen. So oder so ähn­lich erging es den Befrag­ten, die wir für unse­ren dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der aus­ge­wählt haben. Doch die­ses Mal ging es nicht um ihre ganz per­sön­li­chen Wunsch­zet­tel, son­dern um jede Men­ge Fra­gen, die sich im MZEE Advents­ka­len­der hin­ter jedem Tür­chen ver­ste­cken. Von The­men wie Lebens­phi­lo­so­phien und per­sön­li­che Erleb­nis­se über Gefüh­le und Erin­ne­run­gen bis hin zu unse­rer Lei­den­schaft Hip­Hop und Rap – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und apro­pos Geschmack – auch die Rie­ge der Befrag­ten kann sich bli­cken las­sen: Mit Ant­wor­ten von 30 Akteur:innen reprä­sen­tiert der Advents­ka­len­der eine bun­te Mischung des deut­schen HipHop-Kosmos.

Wir hof­fen, Euch auch mit unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen – und wün­schen Euch dann ein wun­der­schö­nes, besinn­li­ches Weih­nachts­fest und tol­le freie Tage. Und falls Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr ja viel­leicht doch ein wenig gutes Essen, tol­le Fil­me und ruhi­ge Stun­den genießen.

MZEE​.com : Wel­che Line lebt miet­frei in dei­nem Kopf und warum?

Tobi­as Wilin­ski: "Vier­tel vor vier, ich mach' ein Night­dri­ve, ja, ja, ja. Paper ist French, Herbs aus Jamai­ka. Und ich dreh' und ich dreh' und ich dreh' und es geht. Is' in mei­ner Gegend, is' immer die Gang" von Tariq, Mit­glied von RAPK, aus dem Track "Odys­see". Die Hook ist so cat­chy, dass sich gera­de die letz­te Zei­le für Stun­den und Tage in mein Gehirn ein­ge­brannt hat. Nach­dem wir RAPK auf dem splash! live gese­hen haben, haben wir den Song auf dem Heim­weg gehört. Um vier­tel vor vier auf der Prenz­lau­er Allee.

Lug­at­ti: "Schon ziem­lich gute Leu­te haben mich ent­täuscht – du musst wis­sen, ja, nicht jeder ist dein Freund" von 44Wase. Weil das Lied "Gesell­schaft" ein Hit ist.

Wan­ja Lan­ge: "I met a gypsy and she hip­ped me to some life game to sti­mu­la­te, then acti­va­te the left and right brain. Said: Baby boy, you only fun­ky as your last cut. You focus on the past, your ass'll be a has-​what." Words to live by. (Anm. d. Red.: von "Rosa Parks" von Outkast)

9inebro: "Some­ti­mes, I just sit back and think: Do I think too hard or do I think enough?" von Young Dolph aus dem Track "While U Here".