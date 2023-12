"Was wünschst du dir vom Weih­nachts­mann?" war wohl eine der span­nends­ten Fra­gen, die man uns als Kind stel­len konn­te. Pup­pen­haus, Feu­er­wehr­au­to oder gar ein Pony? Die Aus­wahl schien schier unend­lich – und doch muss­te man sich auf eine Ant­wort fest­le­gen. So oder so ähn­lich erging es den Befrag­ten, die wir für unse­ren dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der aus­ge­wählt haben. Doch die­ses Mal ging es nicht um ihre ganz per­sön­li­chen Wunsch­zet­tel, son­dern um jede Men­ge Fra­gen, die sich im MZEE Advents­ka­len­der hin­ter jedem Tür­chen ver­ste­cken. Von The­men wie Lebens­phi­lo­so­phien und per­sön­li­che Erleb­nis­se über Gefüh­le und Erin­ne­run­gen bis hin zu unse­rer Lei­den­schaft Hip­Hop und Rap – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und apro­pos Geschmack – auch die Rie­ge der Befrag­ten kann sich bli­cken las­sen: Mit Ant­wor­ten von 30 Akteur:innen reprä­sen­tiert der Advents­ka­len­der eine bun­te Mischung des deut­schen HipHop-Kosmos.

Wir hof­fen, Euch auch mit unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen – und wün­schen Euch dann ein wun­der­schö­nes, besinn­li­ches Weih­nachts­fest und tol­le freie Tage. Und falls Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr ja viel­leicht doch ein wenig gutes Essen, tol­le Fil­me und ruhi­ge Stun­den genießen.

MZEE​.com : Wel­che Wahr­heit hät­test du lie­ber nie­mals gewusst?

Ali­ce Dee: Dass vie­le Sänger:innen und Rapper:innen ihre Tex­te nicht selbst schreiben.

Die P: Schwie­ri­ge Fra­ge. Ich glau­be, die Wahr­heit über den Fuß­ball (zwin­kert) und die FIFA.

Mil­li Dance: Viel­leicht, wie leicht Men­schen den Faschis­mus will­kom­men hei­ßen. Wie leicht sämt­li­che Ver­nunft über Bord gewor­fen wird. Na klar wuss­ten wir es in der Theo­rie, aber dass es dann doch wirk­lich so schnell geht … Am Ende soll­te man aber jede Wahr­heit wahr­neh­men wollen.