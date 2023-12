"Was wünschst du dir vom Weih­nachts­mann?" war wohl eine der span­nends­ten Fra­gen, die man uns als Kind stel­len konn­te. Pup­pen­haus, Feu­er­wehr­au­to oder gar ein Pony? Die Aus­wahl schien schier unend­lich – und doch muss­te man sich auf eine Ant­wort fest­le­gen. So oder so ähn­lich erging es den Befrag­ten, die wir für unse­ren dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der aus­ge­wählt haben. Doch die­ses Mal ging es nicht um ihre ganz per­sön­li­chen Wunsch­zet­tel, son­dern um jede Men­ge Fra­gen, die sich im MZEE Advents­ka­len­der hin­ter jedem Tür­chen ver­ste­cken. Von The­men wie Lebens­phi­lo­so­phien und per­sön­li­che Erleb­nis­se über Gefüh­le und Erin­ne­run­gen bis hin zu unse­rer Lei­den­schaft Hip­Hop und Rap – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und apro­pos Geschmack – auch die Rie­ge der Befrag­ten kann sich bli­cken las­sen: Mit Ant­wor­ten von 30 Akteur:innen reprä­sen­tiert der Advents­ka­len­der eine bun­te Mischung des deut­schen HipHop-Kosmos.

Wir hof­fen, Euch auch mit unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen – und wün­schen Euch dann ein wun­der­schö­nes, besinn­li­ches Weih­nachts­fest und tol­le freie Tage. Und falls Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr ja viel­leicht doch ein wenig gutes Essen, tol­le Fil­me und ruhi­ge Stun­den genießen.

MZEE​.com : Für wel­che Errun­gen­schaft in dei­nem Leben muss­test du am här­tes­ten arbeiten?

DJ Ron: Für mich per­sön­lich ist die größ­te Errun­gen­schaft, von mei­nem Schaf­fen als DJ und all den Din­gen, die ich so rings­um in der HipHop-​Szene trei­be, leben zu kön­nen. Dafür hab' ich vie­le, vie­le Jah­re gear­bei­tet und tu' es immer noch. Dafür bin ich unend­lich dankbar.

Lina Burg­hau­sen: Für den Mei­len­stein, heu­te von mei­ner Lie­be für und mei­ner Arbeit im Hip­Hop leben zu kön­nen. Davor steht ein hal­bes Leben ehren­amt­li­cher Arbeit in der Sze­ne – jour­na­lis­tisch, in der Event-​Organisation, sogar die ers­ten Promo-​Projekte von Mona Lina lie­fen nahe­zu unbe­zahlt. Oft­mals bedeu­te­te die­ser Weg, meh­re­re Jobs gleich­zei­tig zu machen und trotz­dem am Exis­tenz­mi­ni­mum zu leben. Ver­mut­lich ist es einer gewis­sen Nai­vi­tät und der Tat­sa­che, dass ich mich ein­fach nicht gegen Hip­Hop ent­schei­den konn­te, zu ver­dan­ken, dass ich heu­te da bin, wo ich bin.

Seh­ri­ban Cirik: Sei es damals als Freestyle-​Tänzerin für Batt­les oder jetzt im beruf­li­chen Kon­text – ich hat­te immer die Hustler-​Mentalität in mir. Daher kann ich gar nicht her­aus­stel­len, was am här­tes­ten war. Ab einem bestimm­ten Zeit­punkt und einer bestim­men Rei­fe habe ich rea­li­siert, dass ich wirk­lich hart gear­bei­tet habe, gera­de als Per­son of Color in Deutsch­land. Seit die­ser Erkennt­nis geht es mir eher dar­um, mich auf mei­ne Wer­te zu besin­nen und smar­te Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Ich ver­su­che immer, nach vor­ne zu schau­en und mich, mein Umfeld und mei­ne Zukunfts­plä­ne jeden Tag zu reflek­tie­ren. Ich sehe das Gan­ze eher als Mara­thon und auf die­sem Weg ist es mein Ziel, Mehr­wert zu schaf­fen und gleich­zei­tig Freu­de am Leben zu haben.

Tobi­as Wilin­ski: Den ThemaTakt-​Podcast seit bald sie­ben Jah­ren am Lau­fen zu halten.

Mari­y­bu: Psy­chisch gesün­der zu sein. Jah­re­lan­ge The­ra­pie und der här­tes­te Job, den ich je gemacht hab'.