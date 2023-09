Daily Operations: #01 "Magic 3" von Nas – Das Ende eines Runs

Der neu­es­te Gos­sip hat uns bei MZEE noch nie inter­es­siert. Die neu­es­ten Ent­wick­lun­gen der Sze­ne hin­ge­gen schon. War­um spielt ein rie­si­ger Rap­per vor nahe­zu leer­ge­feg­ten Hal­len? Wer hat sich poli­tisch kom­plett dane­ben­be­nom­men? Was hat Rap mit Wer­bung zu tun – oder auch nicht? Und wie­so wur­den unse­re Lieb­lings­ma­ga­zi­ne eigent­lich geschlos­sen? – Die deut­sche HipHop-​Szene ist so groß wie noch nie und besteht aus so vie­len Akteu­ren wie noch nie. Kein Wun­der, dass es gefühlt täg­lich etwas Neu­es gibt, das manch­mal unbe­dingt bespro­chen, dis­ku­tiert und kom­men­tiert wer­den muss. Und genau dar­um geht es in "Dai­ly Operations".

Doch bei "a mes­sa­ge" – dem HipHop-​Podcast von MZEE​.com – dreht es sich nicht nur um das, was heu­te erst pas­siert ist: Im For­mat "50 Years of Hip­Hop" wer­den Ent­wick­lun­gen der Sze­ne sowie dazu­ge­hö­ri­ge Geschich­ten in loser Chro­no­lo­gie the­ma­ti­siert. Dabei geht es um ein­zel­ne Artists und ihre Bedeu­tung für Kul­tur und Musik, aber auch um die Aus­wir­kun­gen von Hip­Hop auf Gesell­schaft und Poli­tik und umgekehrt.

Durch den Pod­cast füh­ren Sami Younis und MAK. Sami ist 26 Jah­re alt und von Kin­des­bei­nen an mit Rap sozia­li­siert wor­den. Beson­ders US-​Rap aus New York hat ihn geprägt. Sei­ne zwei­te gro­ße Lie­be ist Bas­ket­ball, den er in enger Ver­bin­dung zur HipHop-​Kultur sieht. MAK ist fast so alt wie Hip­Hop selbst, Head seit den 80ern und der Ein­zi­ge von uns, der noch MZEE Frisch Jams live erlebt hat. Als wasch­ech­ter Fan­boy der Gol­den Era diggt und sam­melt er natür­lich flei­ßig Vinyls.

Der Pod­cast erscheint auf unse­ren Kanä­len bei Spo­ti­fy und Apple Podcasts.

Dai­ly Ope­ra­ti­ons: #01 "Magic 3" von Nas – Das Ende eines Runs

1994: Mit "Ill­ma­tic" schuf Nas einen HipHop-​Meilenstein und mach­te sich dadurch einen Namen. Die­se Woche fei­er­te er nun sei­nen 50. (!) Geburts­tag und ver­öf­fent­lich­te das Album "Magic 3". Das Werk schließt nicht nur eine Album­tri­lo­gie ab, son­dern been­det auch die Zusam­men­ar­beit mit dem Pro­du­zen­ten Hit-​Boy nach sechs erfolg­rei­chen, gemein­sa­men Alben in nur drei Jah­ren. Mit dem Ende die­ses Runs ist es auch Zeit für Sami und MAK, mal über die gemein­sa­men Pro­jek­te der bei­den zu spre­chen und einen Blick in die musi­ka­li­sche Ver­gan­gen­heit des New Yor­ker Rap­pers zu werfen.