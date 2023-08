"50 Years of Hip­Hop" – schon seit einem hal­ben Jahr­hun­dert beglei­tet uns die HipHop-​Kultur. Ange­fan­gen mit einer legen­dä­ren Block­par­ty von DJ Kool Herc bis hin zum inzwi­schen ein­fluss­reichs­ten Musik­gen­re unse­rer Zeit: Es gibt so eini­ges zu erzäh­len, bespre­chen und dis­ku­tie­ren über Hip­Hop und sei­ne Akteur:innen. In jeder Fol­ge unse­res For­mats "50 Years of Hip­Hop" the­ma­ti­sie­ren unse­re bei­den Hosts die Ent­wick­lun­gen der Sze­ne sowie Geschich­ten in loser Chro­no­lo­gie. Dabei geht es um ein­zel­ne Artists und ihre Bedeu­tung für Kul­tur und Musik, aber auch um die Aus­wir­kun­gen von Hip­Hop auf Gesell­schaft und Poli­tik und umgekehrt.

Doch bei "a mes­sa­ge" – dem HipHop-​Podcast von MZEE​.com – bleibt es nicht nur his­to­risch: Auch brand­neue The­men und Ereig­nis­se kom­men bei Sami und MAK auf den Tisch. Im For­mat "Dai­ly Ope­ra­ti­ons" wer­den aktu­el­le The­men aus der HipHop-​Szene dis­ku­tiert – wie Strei­te­rei­en, Kon­zert­fi­as­kos und spek­ta­ku­lä­re Come­backs – und auf ihren Entertainment-​Faktor hin abgeklopft.

Durch den Pod­cast füh­ren Sami Younis und MAK. Sami ist 26 Jah­re alt und von Kin­des­bei­nen an mit Rap sozia­li­siert wor­den. Beson­ders US-​Rap aus New York hat ihn geprägt. Sei­ne zwei­te gro­ße Lie­be ist Bas­ket­ball, den er in enger Ver­bin­dung zur HipHop-​Kultur sieht. MAK ist fast so alt wie Hip­Hop selbst, Head seit den 80ern und der Ein­zi­ge von uns, der noch MZEE Frisch Jams live erlebt hat. Als wasch­ech­ter Fan­boy der Gol­den Era diggt und sam­melt er natür­lich flei­ßig Vinyls.

Der Pod­cast erscheint ab sofort jeden Don­ners­tag auf unse­ren Kanä­len bei Spo­ti­fy und Apple Podcasts.

50 Years of Hip­Hop: #00 MZEE goes Podcast

Unse­re Hosts Sami und MAK stel­len sich vor, erzäh­len, wann und wie sie sich in Hip­Hop ver­lieb­ten, was uns alles in Zukunft im MZEE​.com Pod­cast erwar­ten wird und war­um es sich lohnt, dem Gan­zen zu lauschen …

50 Years of Hip­Hop: #01 "Clap your Hands ever­y­bo­dy" – Der Anfang

Wie fing alles an? Was waren die gesell­schafts­po­li­ti­schen und kul­tu­rel­len Umstän­de, als Hip­Hop das Licht der Welt erblick­te? Und wür­den Block­par­tys heut­zu­ta­ge noch irgend­wen begeis­tern? Sami und MAK ver­su­chen, die­sen Fra­gen auf den Grund zu gehen, und neh­men mit auf eine Rei­se hin zur Geburts­stun­de und Anfangs­zeit der HipHop-​Kultur: als mit DJ Kool Herc alles begann, Grand­mas­ter Flash und Kur­tis Blow die ers­ten "Stars" waren und Tho­mas Gott­schalk was mit Hip­Hop zu tun hatte.