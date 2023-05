Auf der Tape­fa­brik ist Hip­Hop noch Hip­Hop. Fern­ab von Beef, Gos­sip und mehr Han­dys als Hän­den in der Luft trifft sich die deut­sche Rap- und Beat­sze­ne in Wies­ba­den zur größ­ten Jam des Lan­des. Legen­den wie Creutz­feld & Jakob, Aphroe und ABS haben die Büh­ne im Schlacht­hof schon genau­so abge­ris­sen wie die Straßenrap-​Größen Haft­be­fehl und Celo & Abdi sowie Untergrundheld:innen wie Retro­gott & Hulk Hodn oder Slo­wy & 12Vince. Jede:r, die:der die Tape­fa­brik schon ein­mal besucht hat, kennt die beson­de­re Atmo­sphä­re, die die Veranstalter:innen dort Jahr für Jahr mit viel Herz­blut erschaf­fen. Wie schon in den Jah­ren zuvor möch­ten wir auch 2023 zur elf­ten Aus­ga­be der Tape­fa­brik unse­ren Bei­trag leis­ten und sind erneut Gastgeber:innen einer eige­nen Büh­ne. In den nächs­ten Wochen stel­len sich eini­ge der Künstler:innen, die auf der MZEE Stage auf­tre­ten, per­sön­lich vor, indem sie unser For­mat "MZEE Tape" fort­füh­ren. Schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stell­ten 23 Künstler:innen ein Mix­tape mit fünf für sie per­sön­lich essen­zi­el­len Tracks zusam­men. Das 25. Tape stammt von AZLAY. Neben ihrer Tätig­keit als DJ, Tän­ze­rin und Rap­pe­rin für die Shows von Künst­le­rin SATARII ist sie auf Fes­ti­vals oder bei Club­näch­ten nicht mehr weg­zu­den­ken. Ihr Mot­to dabei: Alles kann, nichts muss – denn in eine Schub­la­de lässt sich die Musik­aus­wahl von AZLAY nicht ste­cken. Auch die­ses Jahr wird sie wie­der auf der After-​Show-​Party an den Decks ste­hen und dafür sor­gen, dass bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den getanzt wird. Wir freu­en uns auf AZLAY am 10. Juni auf der Tapefabrik.

Track 1: Ein abso­lu­ter HipHop-Klassiker

2Pac – Dear Mama

AZLAY: Der Song ver­kör­pert für mich vie­les, das mit Hip­Hop zu tun hat: Fami­lie, Erfah­run­gen, Schmerz, Zie­le, Kampf. 2Pac ist für mich sowie­so der größ­te HipHop-​Artist. Der Track kommt immer wie­der zu mir zurück, auch wenn ich nicht mehr so stark in der HipHop- und Rap­sze­ne unter­wegs bin. Ich ver­ges­se aber nie, dass ich durch 2Pac über­haupt in die­se Kul­tur ein­ge­führt wurde.

2Pac - Dear Mama

Track 2: Ein Track, den ich mit der Tape­fa­brik verbinde

SATARII – Goldregen

AZLAY: Die Tape­fa­brik 2022 war mein ers­tes Mal auf dem Fes­ti­val. Ich war nicht als Gast, son­dern direkt als Artist mit der Rap­pe­rin SATARII dort. Ich bin bei ihren Shows als DJ dabei, aber tan­ze und rap­pe auch. "Gold­re­gen" ist für uns immer ein emo­tio­na­ler Moment zum Per­for­men, der krass eska­liert. Obwohl der Song bei der letz­ten Tape­fa­brik noch nicht drau­ßen war, haben ihn alle gefühlt und uns mega die Ener­gie gege­ben. Es wird für immer in mei­nem Kopf blei­ben, wie mein Gold­gür­tel auf der Büh­ne beim Jum­pen kaputt­ge­gan­gen ist.

SATARII - Gold­re­gen (Offi­ci­al Music Video) prod. by ambigo

Track 3: Der Track eines:einer völ­lig unter­schätz­ten Künstler:in

Thi­lo – CHAMPIONS

AZLAY: Thi­lo ist ein jun­ger R 'n' B-​Artist, mit dem ich frü­her zusam­men­ge­ar­bei­tet hab'. Er ist inzwi­schen so krass gewach­sen und sei­ne Musik so viel­fäl­tig. Auf sei­ner neu­en EP gibt es zwi­schen­drin auch ein paar gerapp­te Sequen­zen, die mich mega über­rascht haben. "CHAMPIONS" ist der ers­te Track der aktu­ells­ten EP. Ihn soll­tet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben – vor allem jetzt im Som­mer gehen sei­ne Songs run­ter wie 'ne kal­te Cola mit Zitronenschnitz.

Track 4: Mein abso­lu­ter Favo­rit aus dem ver­gan­ge­nen Jahr

Artz & Bugy feat. IAMDDB – Yal­lah Habibti

AZLAY: Der Track ist seit Release im Okto­ber 2021 in mei­ner Hot Rota­ti­on. Ich lie­be IAMDDB und ihre Musik. Es gibt bei ihr immer wie­der etwas Neu­es zu ent­de­cken. Bei dem Track war es für mich der tür­ki­sche Part. Da hat mein tür­ki­sches Herz direkt dop­pelt geschla­gen. Laut Spo­ti­fy ist das mein Top­track letz­tes Jahr gewe­sen – ich bin aber auch 'ne kras­se Dauerlooperin.

Artz & Bugy - Yal­lah Habibti feat. IAMDDB (Offi­ci­al Audio)

Track 5: Der bes­te Song, der aus mei­ner Feder stammt

Lathun – Freak it (Edit)

AZLAY: Es gibt ein paar Remi­xe, die ich pro­du­ziert habe, die bereits online auf Sound­Cloud sind. Mein Favo­rit ist der "Freak it"-Edit – auch wenn ich den nie kom­plett fer­tig gemischt und gemas­tert habe. Woll­te den ein­fach raus­hau­en. Aber ansons­ten bin ich noch recht zurück­hal­tend mit mei­nen Ori­gi­nals. Viel­leicht kommt da Ende des Jah­res oder Anfang 2024 auch mal was mit mei­ner eige­nen Stim­me. Mal schauen!