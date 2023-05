Auf der Tape­fa­brik ist Hip­Hop noch Hip­Hop. Fern­ab von Beef, Gos­sip und mehr Han­dys als Hän­den in der Luft trifft sich die deut­sche Rap- und Beat­sze­ne in Wies­ba­den zur größ­ten Jam des Lan­des. Legen­den wie Creutz­feld & Jakob, Aphroe und ABS haben die Büh­ne im Schlacht­hof schon genau­so abge­ris­sen wie die Straßenrap-​Größen Haft­be­fehl und Celo & Abdi sowie Untergrundheld:innen wie Retro­gott & Hulk Hodn oder Slo­wy & 12Vince. Jede:r, die:der die Tape­fa­brik schon ein­mal besucht hat, kennt die beson­de­re Atmo­sphä­re, die die Veranstalter:innen dort Jahr für Jahr mit viel Herz­blut erschaf­fen. Wie schon in den Jah­ren zuvor möch­ten wir auch 2023 zur elf­ten Aus­ga­be der Tape­fa­brik unse­ren Bei­trag leis­ten und sind erneut Gastgeber:innen einer eige­nen Büh­ne. In den nächs­ten Wochen stel­len sich eini­ge der Künstler:innen, die auf der MZEE Stage auf­tre­ten, per­sön­lich vor, indem sie unser For­mat "MZEE Tape" fort­füh­ren. Schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stell­ten 23 Künstler:innen ein Mix­tape mit fünf für sie per­sön­lich essen­zi­el­len Tracks zusam­men. Das 24. Tape stammt von Pimf. Ers­te Bekannt­heit erreich­te der Künst­ler zwar durch das VBT, doch er bewies schnell, dass er sich eine erfolg­rei­che musi­ka­li­sche Kar­rie­re auch abseits von Batt­ler­ap auf­bau­en kann. 2016 grün­de­te er zusam­men mit sei­nem Weg­ge­fähr­ten Kico das Label Lagu­nen­styl­es, das auch als Künst­ler­kol­lek­tiv fun­giert und über das regel­mä­ßig unab­hän­gig Musik ver­öf­fent­licht wird. Wir freu­en uns auf Pimf am 10. Juni auf der Tapefabrik.

Track 1: Ein abso­lu­ter HipHop-Klassiker

Gangs­ta Boo – Mask 2 My Face

Pimf: "Yea Hoe"! Eine abso­lu­te Dir­ty South-​Legende, die Anfang die­ses Jah­res lei­der viel zu früh von uns gegan­gen ist. RIP, Gangs­ta Boo!

GANGSTA BOO - MASK 2 MY FACE

Track 2: Ein Track, den ich mit der Tape­fa­brik verbinde

Galv vs. Scho­te – DLTLLY OnBeat­Batt­le (Tape­fa­brik 2018)

Pimf: Das ist zwar kein Track, aber zumin­dest OnBeat und somit ja irgend­wie doch einer. Wenn ich an die Tape­fa­brik den­ke, den­ke ich auch immer als Ers­tes an DLTLLY. Stell­ver­tre­tend dafür habe ich mal das Batt­le zwi­schen Galv und Scho­te aus­ge­wählt. Ich bin gro­ßer Fan von DLTLLY, mei­ne ers­ten Live-​Battles habe ich auf der Tape­fa­brik gese­hen. Ich ver­miss' das auch ein biss­chen dort, aber ver­ste­he auch, dass das For­mat auf Fes­ti­vals lei­der nicht so gut funk­tio­niert wie vor sei­ner "Home­c­rowd". Wobei bei den Batt­les im Kes­sel­haus schon auch 'ne baba Stim­mung auf­kom­men konnte!

Galv vs Scho­te /​/​ DLTLLY OnBeat­Batt­le (Tape­fa­brik /​/​ Wies­ba­den) /​/​ 2018

Track 3: Der Track eines:einer völ­lig unter­schätz­ten Künstler:in

Jin­ta­ni­no – Der Bienenmann

Pimf: In mei­nen Augen ist Jin­ta­ni­no der meist unter­schätz­te deut­sche Rap­per aller Zei­ten. Ich hät­te hier jeden sei­ner Songs picken kön­nen. Lei­der rappt er seit einer Deka­de nicht mehr, aber hat mich gera­de in mei­nen Anfangs­jah­ren mit sei­nem außer­ge­wöhn­li­chen Schreib­stil sehr beeinflusst.

Track 4: Mein abso­lu­ter Favo­rit aus dem ver­gan­ge­nen Jahr

2 Brot­hers on the 4th Flo­or – Come Take My Hand

Pimf: Der Song ist zwar aus 1995, aber letz­tes Jahr habe ich für ein paar Mona­te in den Nie­der­lan­den gelebt, dort lief er immer noch regel­mä­ßig im Radio. Ich bin sowie­so voll auf dem Gabber- und Eurodance-​Film hän­gen­ge­blie­ben und der Song ist seit letz­tem Jahr eine sta­bi­le Kon­stan­te in mei­ner Play­list. Ich ver­bin­de damit ein­fach eine gute Zeit.

2 Brot­hers on the 4th Flo­or - Come Take My Hand (Offi­ci­al Video)

Track 5: Der bes­te Song, der aus mei­ner Feder stammt

Rol­ler­blades

Pimf: Mei­nen Song "Rol­ler­blades" aus dem letz­ten Jahr mag ich sel­ber sehr ger­ne. Ich lie­be den locke­ren, aber auch melan­cho­li­schen Laidback-Summervibe.