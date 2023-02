Veedel Kaztro feat. Lugatti & 9ine – Umbro/​Tyskie

"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem Künst­ler oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der Gesprächs­part­ner ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

Waren das ver­rück­te Zei­ten damals, Ende 2018. Als Veedel Kaz­t­ro, Kölns Stern am Unter­grund­him­mel, zwei klei­ne Rap­per namens Lug­at­ti und 9ine aus dem Köl­ner Süden als Sup­port auf sei­ne Kon­zer­te mit­nahm. Im Vor­feld der "Frank und die Jungs"-Tour kam dann ein gemein­sa­mer Begleit-​Track, der für mich bis heu­te der kras­ses­te Ban­ger aus der Dom­stadt ist.

Das ist zwar eine kras­se Ansa­ge, aber: Bei "Umbro/​Tyskie" stimmt für mich alles – vom Instru­men­tal bis zur letz­ten Zei­le. Wie so oft mit Lug­at­ti & 9ine lie­fer­te Pro­du­zent Tra­ya auch 2018 kom­plett ab. Der Beat geht nach vor­ne, wird aller­dings immer wie­der nur auf Sam­ple und Syn­the­si­zer redu­ziert und knallt dann zu den erneut ein­set­zen­den Drums umso hef­ti­ger. Turn-​up-​Trap, wie er im Buche steht. Beson­ders schön dabei: Was bei den Rap­pern aus Köln-​Sürth mehr oder weni­ger Standard-​Sound ist, war bei Veedel K damals eher sel­ten. Ihn mal auf schnel­le­ren und trei­ben­de­ren Beats zu hören, war und ist eine ange­neh­me Erfri­schung. Apro­pos Erfri­schung: Die Rap­per han­geln sich von einer iko­ni­schen Zei­le zur nächs­ten und blei­ben mir damit im Gedächt­nis. "Lass uns in Ruhe mit dein' Kack­vi­bes. Triff uns in der City mit 'nem Kratz­eis." – Geist­reich ist was ande­res, aber die Line zeigt genau, wor­um es geht: mit Freun­den Gras rau­chen, Bier und die meist­un­ter­schätz­te Eis­sor­te vom Büd­chen besor­gen, dazu eine Pri­se Mosh­pit und Turn-​up. Auch wenn ich nicht kif­fe, hört sich das nach einem ziem­lich guten Tag an.

Seit dem Release ihres gemein­sa­men Tour­songs im Jahr 2018 hat sich ganz schön was getan. Das Trio bestehend aus Lug­at­ti, 9ine und Tra­ya ist mitt­ler­wei­le ordent­lich gewach­sen und wür­de daher eher Veedel Kaz­t­ro als Sup­port auf Tour mit­neh­men statt umge­kehrt, Veedel K ist öfter auf trap­pi­ge­ren Beats zu hören und Kratz­eis kos­tet defi­ni­tiv kei­ne 50 Cent mehr. Eine Sache ist aber seit 2018 gleich­blei­bend: "Umbro/​Tyskie" ist ein rich­ti­ges Brett, das hef­tigs­te aus Köllefornia.