Auf der Tape­fa­brik ist Hip­Hop noch Hip­Hop. Fern­ab von Beef, Gos­sip und mehr Han­dys als Hän­den in der Luft trifft sich die deut­sche Rap- und Beat­sze­ne in Wies­ba­den zur größ­ten Jam des Lan­des. Legen­den wie Creutz­feld & Jakob, Aphroe und ABS haben die Büh­ne im Schlacht­hof schon genau­so abge­ris­sen wie die Straßenrap-​Größen Haft­be­fehl und Celo & Abdi sowie Untergrundheld:innen wie Retro­gott & Hulk Hodn oder Slo­wy & 12Vince. Jede:r, die:der die Tape­fa­brik schon ein­mal besucht hat, kennt die beson­de­re Atmo­sphä­re, die die Veranstalter:innen dort Jahr für Jahr mit viel Herz­blut erschaf­fen. Wie schon in den Jah­ren zuvor möch­ten wir auch 2022 zur zehn­ten Aus­ga­be der Tape­fa­brik unse­ren Bei­trag leis­ten und sind erneut Gastgeber:innen einer eige­nen Büh­ne. In den nächs­ten Wochen stel­len sich eini­ge der Künstler:innen, die auf der MZEE Sta­ge auf­tre­ten, per­sön­lich vor, indem sie unser For­mat "MZEE Tape" fort­füh­ren. Schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stell­ten 18 Künstler:innen ein Mix­tape mit fünf für sie per­sön­lich essen­zi­el­len Tracks zusam­men. Das 22. Tape stammt von Josi. Wer Drill mag, ist bei der jun­gen Rap­pe­rin, die bei Ole­xeshs Label Authen­tic Ath­le­tic Records gesignt ist, genau rich­tig. Die Frank­fur­te­rin weiß, wie sie ihre Atti­tü­de in schlag­fer­ti­gen Tracks trans­por­tiert, zeigt aber auch immer wie­der ihre emo­tio­na­le und ver­letz­li­che Sei­te. Wir freu­en uns auf Josi am 30. Juli auf der Tapefabrik.

Track 1: Ein abso­lu­ter HipHop-Klassiker

Mis­sy Elliott – Get Ur Freak On

Josi: Ich lie­be den Song einfach.



Mis­sy Elliott - Get Ur Freak On [Offi­cial Music Video]

Track 2: Ein Track, den ich mit der Tape­fa­brik verbinde

Mis­sy Elliott feat. Cia­ra & Fat Man Scoop – Lose Control

Josi: Weil "music make me lose con­trol" – natür­lich im Posi­ti­ven. Ich bin so sehr drin, dass ich die Kon­trol­le über alles ande­re ver­lie­re und nur die Musik im Kopf habe.



Mis­sy Elliott - Lose Con­trol (feat. Cia­ra & Fat Man Scoop) [Offi­cial Music Video]

Track 3: Der Track eines:einer völ­lig unter­schätz­ten Künstlers:Künstlerin

Josi: Die unter­schätz­ten Künst­ler, die ich kann­te, sind mitt­ler­wei­le oben.

Track 4: Mein abso­lu­ter Favo­rit aus dem ver­gan­ge­nen Jahr

Ama­ria BB – Slow Motion

Josi: Bei jedem Hören wird mir ein Lächeln ins Gesicht gezau­bert und ich muss tan­zen. Der Song gibt mir wirk­lich immer good Vibes.



AMARIA BB - Slow Moti­on (Offi­cial Video)

Track 5: Der bes­te Song, der aus mei­ner Feder stammt

FLASHBACKS

Josi: Der Song ist ein Her­zens­song. Wie mein eige­nes klei­nes Baby.



Josi - FLASHBACKS (prod. von Lex Andro & Ardi) [offi­cial video]

