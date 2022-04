Behind the Bars #55: Kato

Batt­ler­ap steht nach wie vor eher sel­ten im Fokus der deut­schen HipHop-​Szene. Dabei bro­delt es schon seit Jah­ren in den Cypher-​Kreisen und auf den Büh­nen des Lan­des, auf denen sich angriffs­lus­ti­ge MCs Auge in Auge gegen­über­ste­hen. Erfreu­li­cher­wei­se geht die Auf­merk­sam­keits­kur­ve jedoch seit Jah­ren nach oben, wodurch auch die Qua­li­tät der Batt­les stets zunimmt. Somit wird das Sub­gen­re, wel­ches bereits seit den Anfangs­ta­gen von Hip­Hop fes­ter Bestand­teil der Kul­tur ist, jeden Tag ein Stück rele­van­ter. Ob beim Free­sty­len, on Beat oder A cap­pel­la – immer mehr Talen­te ver­sor­gen die Live-​Crowd wäh­rend den Events sowie die hung­ri­gen Fans vor ihren Rech­nern mit beson­ders lus­ti­gen und bis­si­gen Dif­fa­mie­run­gen ihres Gegen­übers. Bei "Behind the Bars" kom­men die Protagonist:innen der Sze­ne auch außer­halb ihrer Matches zu Wort und beant­wor­ten uns die wich­tigs­ten und span­nends­ten Fra­gen rund um das The­ma "Batt­ler­ap".

Außer­dem hat sich Kato nicht lum­pen las­sen und der MZEE Redak­ti­on ein paar exklu­si­ve Bars gewidmet:

"Was für 'n Gefühl, mich in der Juice zu sehen? Ich glaub', das werd' ich nie erleben.

Aber ok, dann muss ich mich halt mit der drit­ten Wahl zufriedengeben.

Popu­lar Opi­ni­on: MZEE​.com ist ein Saftladen.

HipHop-​Journalist wer­den die, die es zum ech­ten MC nie geschafft haben!

Aber ich muss zuge­ben, dass eure frü­he­ren Exclu­si­ves rich­tig krass war'n …

Und jetzt pos­tet ihr Inter­views auf Face­book – eure Ent­wick­lung ist unfass­bar!"

Wer sich die bes­ten Batt­les von Kato noch ein­mal anse­hen möch­te, fin­det sei­ne Aus­wahl hier:

Kato VS Cra­ze /​/​ B-​DAY #8 /​/​ Rap­batt­le Ber­lin /​/​ DLTLLY

Kato vs Mars B. /​/​ DLTLLY Rap­Batt­le (FFM) /​/​ 2018

