Charity-​Auktion #02 für die Balkanbrücke – Bilanz & Danksagung

Das Sozi­al­pro­jekt ist schon lan­ge fes­ter Bestand­teil von MZEE – mitt­ler­wei­le unter dem Namen "Her­zens­an­ge­le­gen­heit". Dafür stand auch in die­sem Jahr eine Spen­den­ak­ti­on in den Start­lö­chern, für die wir eini­ge Wer­ke ver­schie­de­ner Künstler:innen gesam­melt hat­ten. Trotz aller Hoff­nung wur­den zahl­rei­che Fes­ti­vals vor eini­ger Zeit abge­sagt oder ver­scho­ben – genau­so die "größ­te Jam des Lan­des" Tape­fa­brik. Damit war die Mög­lich­keit, Euch die Wer­ke per­sön­lich zu prä­sen­tie­ren und zum Erwerb zur Ver­fü­gung zu stel­len, lei­der nicht umsetz­bar. Anstatt unse­re Akti­on damit kom­plett zu strei­chen, haben wir in Zusam­men­ar­beit mit der Tape­fa­brik statt­des­sen eine klei­ne Auk­ti­on gestartet.

Somit gab es vor eini­gen Wochen die Mög­lich­keit, neben Mer­chan­di­se auch Kunst und Plat­ten diver­ser Künstler:innen für den guten Zweck zu erstei­gern. Die ers­te Hälf­te des Erlö­ses, der damit erzielt wur­de, ging bereits an Syla­bil Spills Pro­jekt "Tracksrun­ner". Mit der zwei­ten Hälf­te möch­ten wir nun wie ange­kün­digt die "Bal­kan­brü­cke" unter­stüt­zen. Dank der zahl­rei­chen Ver­stei­ge­run­gen konn­ten wir auch für die­se Orga­ni­sa­ti­on 370 Euro an Spen­den sam­meln. Wir dan­ken allen Teil­neh­mern für das flei­ßi­ge Mit­bie­ten, durch das die­ser Erfolg zustan­de gekom­men ist.

Ein wei­te­rer Dank gilt allen Kunst­schaf­fen­den, die uns ihre Wer­ke für den guten Zweck zur Ver­fü­gung gestellt haben. Ohne Euren Bei­trag wäre unse­re Ver­stei­ge­rung nicht mög­lich gewesen.

Auch in Zukunft wer­den wir wie­der Aktio­nen pla­nen, um für uns wich­ti­ge Orga­ni­sa­tio­nen und Initia­ti­ven zu unter­stüt­zen. Wir freu­en uns jetzt schon, Euch hof­fent­lich bald wie­der an Fes­ti­val­stän­den zu sehen, mit Euch zu fei­ern und gemein­sam Gutes zu tun.