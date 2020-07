Stoffmasken-​Spendenaktion: Bilanz & Danksagung

Vor knapp zwei Mona­ten haben wir unse­re neue Akti­on "MZEE Her­zens­an­ge­le­gen­heit" gestar­tet. Um auch in der aktu­el­len Lage Spen­den für eine gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on zu sam­meln, haben wir in die­sem Rah­men dank der Unter­stüt­zung von UNFAIR ATHLETICS Stoff­mas­ken ver­kau­fen kön­nen. Die Reso­nanz war über­wäl­ti­gend: Durch Eure Unter­stüt­zung haben wir 910 Euro ein­ge­nom­men, die wir zu 100% an das Inter­na­tio­nal Res­cue Com­mit­tee spen­den konn­ten. Dafür möch­ten wir Euch Dan­ke sagen.

Es ist schön zu sehen, dass sich so vie­le von Euch soli­da­ri­siert und die Men­schen nicht ver­ges­sen haben, die nach wie vor tag­täg­lich gro­ßes Leid erfah­ren müs­sen. Gemein­sam haben wir einen klei­nen, aber sehr wich­ti­gen Bei­trag geleis­tet, um den Men­schen die Hil­fe zukom­men zu las­sen, die sie drin­gend benö­ti­gen.

Soll­tet Ihr unse­re Akti­on ver­passt und kei­ne Mas­ke mehr bekom­men haben, aber noch inter­es­siert dar­an sein, eben­falls eine zu erste­hen, so könnt ihr sie auch über UNFAIR ATHLETICS erhal­ten. Sie belie­fern wei­ter­hin loka­le Händ­ler in ganz Deutsch­land, um auch die­se zu sup­por­ten, indem die Läden neben ihren Eigen­pro­duk­ten auch die UNFAIR-​Masken ver­kau­fen kön­nen. Viel­leicht ist ja eines der Unter­neh­men gleich bei Euch um die Ecke.

"Her­zens­an­ge­le­gen­heit" – davon war der Mas­ken­ver­kauf erst der Anfang. Auch eine Pan­de­mie kann uns nicht von sozia­lem Enga­ge­ment abhal­ten, denn das wird für uns immer eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit blei­ben. Wir wer­den euch daher an die­ser Stel­le dar­über infor­mie­ren, sobald unse­rer Sozi­al­pro­jekt in die nächs­te Run­de geht!