MZEE​.com : Laut eige­ner Aus­sa­ge hast du zwi­schen 1997 und 1998 die ers­ten Free­styles und Tex­te gerappt. Wann und wie bist du Hip­Hop erst­mals begeg­net?

Amir P: Das aller­ers­te Mal war, als ich mit elf im Radio MC Ham­mer gehört habe. Mit 13 hat der gro­ße Bru­der mei­nes bes­ten Freunds mir Ice-​T näher­ge­bracht. Dann kam lang­sam Deutschrap hoch und ich fing schließ­lich sel­ber damit an. Mit 18 hat­te ich mei­nen ers­ten Auf­tritt in der Aula der Real­schu­le mei­nes Hei­mat­or­tes im beschau­li­chen Harz. Das ist 22 Jah­re her, Alter … cra­zy.

MZEE​.com : Mit dem Ein­tritt in das neue Jahr­zehnt wir­ken die 90er wei­ter weg als jemals zuvor. Als jemand, der damals bereits rapp­te: Glaubst du, dass du eines Tages zu alt für Rap bist?

Amir P: Ich den­ke nicht. Rap fühlt sich jetzt mit fast 40 immer noch so an wie frü­her. Abge­se­hen davon, dass ich auf Sachen wie Open Mic-​Sessions, wo sich zehn MCs um das Mic klop­pen, kei­nen Bock mehr habe. Auch wenn der Mit­tel­punkt der Sze­ne immer so zwi­schen 15 und 25 sein wird und ich mich wohl immer wei­ter davon ent­fer­ne, ist Rap nun mal mei­ne Kunst­form. Fühl­te sich Picas­so mit 80 zu alt für abs­trak­te Kunst? Ich den­ke nicht. Und wenn mein Sohn Max alt genug ist, wer­de ich ihm das Rap­pen bei­brin­gen und dann machen wir ein Album zusam­men. (lacht)

MZEE​.com : Dein Mot­to lau­tet "Auf der Büh­ne ein Tier, aber beim Tex­ten ein Mensch". Besag­tes Tier holst du ja auch regel­mä­ßig bei diver­sen Auf­trit­ten raus. Was war bis­her dein ein­präg­sams­tes Erleb­nis bei einem Live-​Gig?

Amir P: Der spek­ta­ku­lärs­te Moment war Anfang der 2000er. Und zwar nicht bei mei­nem Gig, son­dern dem eines damals sehr uner­fah­re­nen Newcomer-​Duos im b-​hof in Würz­burg. Die armen Ker­le waren so lame, dass ich – nicht ganz die fei­ne Art – auf die Sta­ge hoch bin, mir ein Mic geschnappt und die Show über­nom­men habe. Ist wirk­lich pas­siert. (lacht) Irgend­wann stand ich da mit mei­nen Jungs auf der Büh­ne und wir hat­ten alle einen super Abend – auch das Publi­kum.

MZEE​.com : Wie steht es um den ande­ren Teil des Mot­tos – "beim Tex­ten ein Mensch"? Wie genau spie­gelt sich die­se Mensch­lich­keit in dei­nen Tex­ten wider?

Amir P: Ich las­se immer das raus, was mich beschäf­tigt. Auch wenn es mal unan­ge­neh­me­re The­men und Gefüh­le sind. Man­ches ist ver­steckt zwi­schen den Zei­len und man­ches ist ein­deu­tig und klar.

MZEE​.com : Auf "Lass den Zug wei­ter­rol­len" the­ma­ti­sierst du das Stre­ben nach der Erfül­lung der eige­nen Träu­me. Wel­che Zie­le hast du denn mit der Musik?

Amir P: Was mir immer vor­schweb­te, war eine ordent­li­che Kar­rie­re. Kein Über-​Hype, aber ich woll­te davon leben. Tat­säch­lich habe ich schon rela­tiv gut bezahl­te Auf­trags­mu­sik pro­du­ziert. Einen Song für die Johan­ni­ter oder Musik für Car­toon Net­work zum Bei­spiel. Mit mei­ner eige­nen Musik ver­die­ne ich nicht das, was sie ver­dient hät­te. Aber wer weiß – Trett­mann hat es mit Anfang, Mit­te 40 geschafft. War­um nicht auch ich?

